VfB Lübeck : Rolf Landerl hat das große Ganze im Blick

Fußball-Regionalligist VfB Lübeck lässt sich von Rückschlägen nicht beirren und will zurück in die Erfolgsspur.

07. November 2019, 14:23 Uhr

Lübeck | Es soll nur eine Momentaufnahme bleiben. Dass der VfB Lübeck am vergangenen Wochenende mit der 0:1-Niederlage beim SV Drochtersen/Assel die Tabellenführung abgab, ficht Trainer Rolf Landerl nicht an. Dass es ausgerechnet zum Ende der Hinrunde war: geschenkt. Landerl hat das große Ganze im Blick. „Ich bin kein Typ, der immer auf die Tabelle schaut, sondern auf mein Team. Nur weil es im Moment auswärts nicht ganz rund läuft, hegen wir weiter Ambitionen. Daran hat sich nichts geändert, nur weil wir jetzt plötzlich nicht mehr ganz oben stehen“, betont der Österreicher vor der Partie am Sonnabend (16 Uhr) beim Tabellen-14. SSV Jeddeloh (14 Punkte, 31:17 Tore).

Erneut ist der VfB also auf fremdem Platz gefordert, wo es zuletzt in drei von vier Begegnungen ohne Punkte nach Hause ging. „Wir wissen, dass wir jeweils nicht gut gespielt haben. Trotzdem sollte man die Begegnungen differenziert betrachten. In Havelse sehen wir bei drei Standards schlecht aus. Klar müssen wir das besser verteidigen. In Rehden und auch Drochtersen hätten wir aber mit etwas mehr Ruhe, Cleverness und Abgeklärtheit einen Zähler mitnehmen müssen“, sagt der Coach des Tabellenzweiten, der aktuell in einer verzwickten Personalsituation steckt. Sieben Spieler, mit denen der VfB in die Spielzeit 2019/2020 gestartet ist, stehen dem 44-Jährigen in Jeddeloh nicht zur Verfügung – darunter auch Daniel Franziskus, der aufgrund einer Verletzung seine Karriere beenden musste (wir berichteten). „Viel darf nicht mehr passieren“, betont Landerl: „Wir hatten unter der Woche nur 15 bis 16 Spieler auf dem Trainingsplatz. Das ist alles andere als optimal.“

Und dann machten zuletzt auch noch Aussagen die Runde, nach denen es zu Differenzen zwischen Marcel Schelle und dem Coach gekommen sei. Der Sommerneuzugang hatte sich öffentlich über seine Rolle mit zu wenigen Einsatzzeiten beklagt. „Seine Aussagen sind falsch rüber gekommen. Es gibt da keine Probleme. Marcel hatte eine Pause bekommen, darauf eine Reaktion im Training und auch schon gegen Hannover 96 II die richtige Einstellung gezeigt. Eine, die wir von ihm erwartet haben. Aufgrund einer Reizung im Knie ist er zuletzt ausgefallen, wäre sonst sicherlich auch in Drochtersen zum Einsatz gekommen“, beschwichtigt Landerl: „Wir rechnen fest mit ihm und hoffen, dass er uns am Sonnabend zur Verfügung steht.“

Als Ausrede möchte der Österreicher das ausgedünnte Personal derweil nicht anführen: „Klar wünscht man sich immer, aus dem Vollen schöpfen zu können. Doch dass Leute fehlen, ist ja nicht nur bei uns der Fall. Wir haben immer noch genug Qualität in unseren Reihen, um erfolgreich zu sein.“

Da hilft bei der Motivation durchaus auch ein Blick in die Statistik: Von den fünf Partien, die der VfB gegen den SSV Jeddeloh in der Regionalliga bisher bestritten hat, haben die Grün-Weißen fünf gewonnen (15:3 Tore). Die Serie soll am Sonnabend halten – dafür aber benötigen die Lübecker ein anderes Auswärtsgesicht als zuletzt. „Wir wissen, dass wir in der Pflicht stehen. Dementsprechend wollen wir die Aufgabe angehen. Es muss uns gelingen, wieder mehr Sicherheit, Kompaktheit und Souveränität auszustrahlen“, fordert Landerl, der eine unangenehme Aufgabe erwartet: „Man sieht Woche für Woche, was da für Ergebnisse sind. Die stehen in Jeddeloh auch unter Druck, benötigen Punkte – genau wie wir.“