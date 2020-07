Grosshansdorf : Rohrbruch: Haushalte ohne Wasser

An mehreren Stellen sprudelt das kühle Nass auf den Gehweg.

Avatar_shz von shz.de

04. Juli 2020, 15:53 Uhr

Großhansdorf | Nach dem Bruch einer Hauptwasserleitung werden die Anwohner in der Straße Up de Worth in Großhansdorf am heutigen Sonnabend für mehrere Stunden lang ohne Wasserversorgung sein. Hamburg Wasser stellte deshalb für die betroffenen Haushalte einen Wassertank auf. Eine Tiefbaufirma ist mit der Reparatur der defekten Leitung beauftragt. Am frühen Morgen war die Freiwillige Feuerwehr Großhansdorf alarmiert worden. In unmittelbarer Nähe des Feuerwehrgerätehauses sprudelten an mehrerer Stellen Wasserfontänen aus dem Gehweg und Sand wurde ausgespült. Bis zum Eintreffen des Störungsdienstes sicherten die eingesetzten Feuerwehrleute die Gefahrenstelle. Die Polizei sperrte die Straße für den Verkehr. Der Grund für den Wasserrohrbruch ist noch nicht bekannt.