Rodleridylle am Ahrensburger Schloss

Langsam taute der Schnee bereits ab und war durch die zahlreichen Schlittenfahrer auch schon stark abgetragen, doch zwei junge Fans der weißen Pracht ließen es sich am Wochenende nicht nehmen immer und immer wieder den Hügel auf den Schlosswiesen herabzurodeln. Viel zu selten haben sie ja dafür schließlich in diesen Breitengraden in den vergangenen Jahren die Chance gehabt. Der Schimmelmannsche Bau selbst scheint rein optisch auch für diese Jahreszeit gemacht, fügt er sich doch farblich sehr gut in die Winterlandschaft ein.