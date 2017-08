Ringen um neue Leitstelle

vergrößern 1 von 1 Foto: rob 1 von 1

Zu dritt, zu viert oder zu fünft? Sicher ist bei der Rettungsleitstelle nur, dass Stormarn demnächst eine neue braucht. Die Frage, ob es weiter die Integrierte Regionalleitstelle Süd (IRLS) gemeinsam mit Ostholstein und dem Kreis Herzogtum Lauenburg sein soll oder ob auch die Polizei und die Feuerwehr Lübeck dazukommen, ist seit mehr als einem Jahr Thema.

Nun könnten die entscheidenden Weichen gestellt werden. „Die Schadenslagen werden größer, deshalb ist eine kooperative Leitstelle zusammen mit der Polizei die Zukunft“, ist Anja Kühl, Ordnungsamtsleiterin des Kreises Stormarn, mittlerweile überzeugt. In ihrer Arbeitsgruppe wurde vereinbart, dass die drei Kreise sowie Polizei und Berufsfeuerwehr ihre Anforderungen an eine gemeinsame Lösung zu Papier bringen, das dann zur Sitzung Projektgruppe im September vorgelegt wird.

2013 war Ostholstein als dritter Kreis zur IRLS hinzu gekommen und die Leitstelle in Bad Oldesloe musste vergrößert werden. Der Umbau und der Umzug in die zweite Etage des Hochhauses kostete fast 800 000 Euro. Das war fast doppelt so teuer wie gedacht, reichte aber nur für zwei Jahre, dann musste erneut für 200 000 Euro erweitert werden. Die Leitstelle brauchte mehr Platz und bekam auch das dritte Geschoss dazu – für Umkleide- , Sozial- und einen zweiten Technikraum. Das reicht, ist aber doch nur eine Zwischenlösung. Die Einsatzzahlen haben sich innerhalb von acht Jahren verdoppelt, und aufgrund des demografischen Wandels gehen Experten davon aus, dass sie jedes Jahr weiter um zehn Prozent zulegen. Das Gros sind Rettungsfahrten (50 700) und Krankentransporte (60 500). Gebaut werden muss also. Ob es die kleine oder die große Lösung wird, ist aber noch nicht entschieden, auch wenn es zurzeit Richtung Kooperativer Leitstelle geht. Die große Lösung sei vermutlich das Modell der Zukunft, sagt Stormarns Landrat Dr. Henning Görtz, verweist aber auch auf Neumünster, wo man sich gegen eine Zusammenarbeit mit der Polizei entschieden hat und alleine baut. „Alles hat seine Vor- und Nachteile“, sagt Görtz, „zurzeit funktioniert die IRLS ja ganz gut.“

Bei der bisherigen Form ist der Kreis Herr der Leitstelle, die anderen beiden Kreise haben die Aufgabe per öffentlich-rechtlichem Vertrag auf Stormarn übertragen. Dieses Konstrukt wird bei einer größeren Leitstelle nicht mehr möglich sein. Die Lübecker Berufsfeuerwehr wird sich kaum den freiwilligen Feuerwehren „unterwerfen“, das Gegenteil ist aber auch nicht gewollt. „Wenn es eine Zusammenarbeit gibt, dann nur auf Augenhöhe“, wie Landrat Görtz betont.

„Die Stormarner Feuerwehren sind offen für alles, aber wir wollen keine Übernahme“, sagt Kreisbrandmeister Gerd Riemann. Das sei einhellige Meinung aller Wehrführer und nach seinem Eindruck auch die Position in Kreispolitik und -verwaltung.

Für die große Lösung gibt es mehrere Alternativen. Bei der Leitstelle Nord mit der Stadt Flensburg, den Kreisen Nordfriesland sowie Schleswig-Flensburg und der Polizei gibt es eine gemeinsame Leitstelle. Die Kreise Pinneberg, Steinburg und Dithmarschen gehen einen anderen Weg. Die Polizei wird zwar ebenfalls in den Neubau in Elmshorn ziehen, der 2018 eingeweiht werden soll, aber nur als Mieter. Das Personal ist in beiden Varianten getrennt, bei der Kooperation geht es vor allem um die gemeinsame Nutzung von Technik. Bei einer Großschadenslage ist aber eine Zusammenarbeit möglich und gewollt. „Bisher kann das nur telefonisch erfolgen“, sagt Anja Kühl.

Für beide Varianten könnte man einen Zweckverband gründen, der dann als Bauherr und Träger der Leitstelle auftreten würde. Für den Kreis Stormarn hätte das den Vorteil, dass man den Bau der neuen Leitstelle nicht mehr vorfinanzieren müsste. Das Personal würde auch nicht mehr im Kreishaushalt auftauchen, und auch die Verantwortung würde vom Stormarnhaus auf den Verband verlagert.

Klar ist, dass eine kooperative Leitstelle deutlich teurer wird. Zurzeit laufen Zählungen für ein Gutachten zum Personalbedarf. Das ist notwendig, weil die Krankenkassen den Rettungsdienst finanzieren. Die Sätze für Personal, Ausstattung und Abschreibung müssen ausgehandelt werden. Bislang war beim Leitstellen-Neubau von acht bis zehn Millionen Euro die Rede. Der Neubau in Elmshorn mit der Polizei kostet das Doppelte: 20 Millionen Euro. „Sie haben mit einem Puffer für die Zukunft gebaut“, sagt Anja Kühl, „das möchte ich auch.“

von Bernd Schröder

erstellt am 21.Aug.2017 | 14:54 Uhr