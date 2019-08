Rettungszentrum wird 140.000 Euro teurer

von shz.de

23. August 2019, 16:33 Uhr

Bad Oldesloe | Der Kreis ist den Wünschen der künftigen Nutzer des in Hammoor geplanten Rettungszentrums weitgehend nachgekommen. Nach einer Besprechung beim Landrat billigte der Wirtschafts-, Planungs- und Bauausschuss jetzt die Umplanung der Desinfektionsräume, den Einbau einer Brandmeldeanlage, einer Solaranlage sowie Anschlüsse für vier E-Ladesäulen.

Das neue Rettungszentrum, das im Sommer 2021 eingeweiht werden soll, verteuert sich dadurch um 140.000 Euro auf rund 7,6 Millionen. In Hammoor sollen die Einsatzleitungen von Feuerwehr und Rettungsdienst sowie die Sanitätsgruppen von ASB, DRK und der DLRG eine neue Heimat finden, die derzeit verstreut im Kreis untergebracht sind. Im Gebäudekomplex werden dann 140 Personen tätig sein.

Der Kreisfeuerwehrverband hatte das Fehlen von Ladesäulen und einer Solaranlage bemängelt sowie die Planung der Desinfektionsräume kritisiert, weil sie zu weit von und ohne direkten Zugang zu den Duschen geplant worden waren. Das wird nun geändert. „Uns ist es wichtig, dass die Leute dort gerne kommen. Schließlich handelt es sich um Ehrenamtliche“, so Ausschussvorsitzender Wolfgang Gerstand (CDU). Lediglich die ebenfalls erwünschte Dienstwohnung wird es nicht geben. „So eine Wohnung ergibt in keinerlei Hinsicht Sinn“, so Gerstand. Abgesehen davon, dass planungsrechtlich eine Ausnahmegenehmigung nötig wäre, könne kein Arbeitnehmer gezwungen werden, dort einzuziehen.