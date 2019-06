Hammoor : Rettungszentrum soll 2021 fertiggestellt sein

Kritik des Kreisfeuerwehrverbandes an Ausstattungsdetails. Landrat: Das werde geregelt.

von Patrick Niemeier

26. Juni 2019, 13:52 Uhr

Hammoor | Es wird ein Millionenprojekt, an dem seit vielen Jahren gearbeitet und geplant wird. Für insgesamt 7,5 Millionen Euro soll in Hammoor auf 7500 Quadratmetern ein Rettungszentrum entstehen, das unterschiedliche Einheiten unter einem Dach zusammenführt. Die sind derzeit noch im gesamten Kreis verteilt, in zum Teil veralteten Gebäuden untergebracht und müssen ohne moderne Infrastruktur auskommen.

Das neue Zentrum soll im Sommer 2021 fertig gestellt sein. Vertreten sein sollen dort dann die Sanitätsgruppen von ASB, DRK und der DLRG, die Abteilung der technischen Einsatzleitung der Feuerwehr und die Einsatzleitung des Rettungsdienstes. Das bedeutet, dass 140 Personen in dem Gebäudekomplex tätig sein werden.

Und das führt auch dazu, dass es unterschiedliche Anforderungen und Vorstellungen gibt, wie dieses Rettungszentrum ausgestaltet sein muss. Die geänderten Voraussetzungen haben – unter anderem mit einer überarbeiteten Fahrzeughalle mit 22 Stellplätzen und Trennwänden – dazu geführt, dass das Projekt eine Million Euro teurer als ursprünglich geplant werden wird. Der Wirtschafts-, Bau- und Planungsausschuss des Kreises akzeptierte die Nachbesserungen und die damit verbundenen Kostensteigerungen als „notwendig“.

Doch noch sind aus Sicht des Kreisfeuerwehrverbands die Bedingungen nicht so, wie sie sein müssten. So erscheint den Brandbekämpfer die geplante Anordnung der Desinfektionsräume weder aus logistischer noch aus praktischer sinnvoll. Grund: Sie lägen nicht nah genug an den Duschen, von denen aus auch kein kein direkter Zugang bestünde. Wie so etwas in der Planungen passieren könne, sei rätselhaft. Außerdem entspricht aus Sicht der Feuerwehr die geplante Absauganlage für Abgase aus der Fahrzeughalle nicht den heutigen Standards.

Kritik kam außerdem daran auf, dass eine angedachte Photovoltaikanlage offenbar ebenso wenig eingeplant sei wie eine Ausrüstung mit Ladestationen für zukünftige E-Fahrzeuge.

Die Feuerwehr zeigte sich angesichts der Pläne auch enttäuscht, dass keine Wohnung für den Gerätewart und einen Hausmeister auf dem Gelände geplant sei. Das unterstützte die SPD mit ihrer Kritik, dass ein Prüfantrag in diese Richtung offenbar von der Verwaltung nicht berücksichtigt wurde.

„Solche Wohnungen gibt es heutzutage gar nicht mehr“, sagt Landrat Henning Görtz. „Man kann heutzutage keinen Arbeitnehmer mehr zwingen, eine Dienstwohnung auf einem Gelände zu beziehen. Daher werden wir das auch entsprechend nicht vorsehen“, so Görtz.

Die planenden Architektinnen führten zudem an, dass eine Wohnung nicht möglich sei, weil es dafür auf dem Gelände zu laut sei. Auch nachts sei ja in einem Rettungszentrum mit einer Lärmentwicklung zu rechnen, da wäre es nicht möglich überhaupt eine Genehmigung zu erhalten.

Dass die Kritik an der Rettungszentrale durch den Kreisfeuerwehrverband nun öffentlich geäußert wurde, gefiel weder dem scheidenden Kreisbauamtsdirektor Klaus Kucinski noch Landrat und Kreispräsident. „Ich finde es sehr schade, dass hier nun Kritik im Vordergrund steht. Das wurde alles gemeinsam besprochen und geplant, und 95 Prozent der Planungen sind auch mit allen geklärt und in Ordnung. An vielleicht fünf Prozent gibt es Kritik, und die bekommen wir auch noch geregelt“, so Görtz.

Wenn man ein neues, großes Gebäude gemeinsam benütze, sei es gewiss für alle Retter neu, sich nun ein wenig mehr aufeinander und die unterschiedlichen Vorstellungen einstellen zu müssen. Aber Görtz zeigte sich optimistisch, dass sich das einspielen werde. Wolfgang Gerstand (CDU) schien ebenfalls überrascht und enttäuscht vom Vorgehen der Feuerwehr. „Wir planen und diskutieren das seit Jahren, und dann kommen einige Dinge erst heute auf den Tisch“, so der Ausschussvorsitzende.

Baubeginn soll im Frühjahr 2020 sein. Für die Erschließung des Geländes ist an erster Stelle die Gemeinde Hammoor zuständig, die nebenan auch eine Feuerwehrwache entstehen lassen will.