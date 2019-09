Bad Oldesloe : Rettungskräfte Im blauen Licht vereint

Ortsverband des Technischen Hilfswerks in Bad Oldesloe präsentiert sich und weitere Rettungskräfte.

Patrick Niemeier

08. September 2019, 15:04 Uhr

Bad Oldesloe | Es gab eine Zeit, da bestand der Eindruck, dass Feuerwehr und THW sich gegenseitig Kompetenz neideten. Davon ist in Stormarn seit Jahren nichts mehr zu spüren. Und so verwundert der kameradschaftliche Schulterschluss nicht, den es nicht nur bei Einsätzen gibt, sondern auch Informationsveranstaltungen. Am Tag der offenen Tür bei Oldesloer THW präsentierten sich so quasi wie selbstverständliche der Löschzug Gefahrgut, die Technische Einsatzleitung mit ihrer Drohne oder die Freiwillige Feuerwehr Bad Oldesloe. Die „Blaulichtmeile“ kam bei den interessierten Besuchern gut an, die ebenso beim Rettungsdienst viel Wissenswertes erfahren konnten. Der Nachwuchs fand großen Gefallen an der imposanten die Riesenrutsche, oder an Fotos im Radlader oder über spannende Rundfahrten im Einsatzfahrzeug des Technische Hilfswerks.