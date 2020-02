Bad Oldesloe : Rethwischfelder fordern, dass Politik und Verwaltung eingreifen

Kritik an den geplanten Ansiedlungen. Bürgermeister stellt klar, dass sich der Investor juristisch nicht falsch verhält.

23. Februar 2020, 17:06 Uhr

Die Kritik an den geplanten Ansiedlungen im privat vermarkteten Gewerbegebiet an der Teichkoppel wird lauter.

Viele Oldesloer glauben, dass der private Investor und Grundstückbesitzer Peter Eggers Verwaltung und Politik über den Tisch gezogen hat. Statt der erhofften Ansiedlungen mittelständischer, regionaler Unternehmen mit qualifizierten Arbeitsplätzen seien die bisher größten verkündeten Ansiedlungen ein Verteilzentrum von Amazon und ein Großlager von Asklepios. Vor allem die Rethwischfelder fordern, dass Politik und Verwaltung eingreifen.

„Egal wie enttäuscht man vielleicht ist, möchte ich klarstellen, dass sich Peter Eggers juristisch nicht falsch verhält. Er verkauft seine Grundstücke im Rahmen des Erlaubten“, erklärt Bürgermeister Jörg Lembke. Für die zweite Hälfte des Gewerbegebiets möchte aber auch er andere Regeln aufstellen. Es müsse eine neue Erschließungsstraße gebaut werden, dafür werde der B-Plan sowieso angefasst und dann könne man durchaus bestimmte Ansiedlungen ausschließen. Oder aber auch bestimmte zulassen: Bisher seien nämlich Hotelerie oder Gastronomie nicht zulässig.

Außerdem sei es so, dass die Investoren meistens wollen, dass ihre Straßen von der Stadt übernommen werden, damit sie sich nicht um Erhaltung und Winterdienst kümmern müssen. Auch das lasse sich durchaus an gewisse Bedingungen knüpfen, so Lembke.

Die Sorge der Rethwischfelder vor Verkehrs- und Parkchaos im Ortsteil direkt vor ihren Häusern könne er durchaus verstehen, sehe das Problem aber nicht als so groß an. „Wir haben Zusagen von Amazon, dass sie genügend Parkplätze für ihre Mitarbeiter vorhalten. Das glaube ich erstmal.“

Die Stadt treibe ihrerseits die Gewerbegebietserweitung zwischen Grauber Straße und Rögen voran. „Ich sehe das auch nicht als Konkurrenz zur Teichkoppel“ Dort werden die Flächen sehr bald bestimmt komplett belegt sein, bis wir soweit sind“ erklärt Lembke.