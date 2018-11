Rethwisch : Rethwisch berät über Neubau Kindergarten

Ratssitzung am 27. November.

von Dirk Gusick

22. November 2018, 16:31 Uhr

Rethwisch Der geplante Neubau eines Kindergartens steht im Mittelpunkt der Rethwischer Gemeindevertretersitzung, die am kommenden Dienstag, 27. November, ab 19.30 Uhr im Gemeinschaftshaus Buchrader Weg stattfinden wird.

Im Einzelnen geht es bei dem diesem Tagesordnungspunkt um die Vorstellung des aktuellen Planungsstandes, die Freigabe der Ausschreibung und den Abschluss eines Wärmeliefervertrages mit den Vereinigten Stadtwerken.

Weitere Themen an diesem Abend sind Entschädigungssatzung der Gemeinde Rethwisch, das Aufstellen von Spielgeräten im Baugebiet „Am Mühlenbach“, den systemgerechten Umbau der Bushaltestelle an der Bundesstraße 208 sowie um die Verkehrsberuhigung am Sportplatz.

Zu Beginn und am Ende des öffentlichen Sitzungsteil können Bürger Fragen stellen. Um 19 Uhr treffen sich bereits die Mitglieder des Wahlprüfungsausschusses zur Vorprüfung der Gemeindewahl vom Mai diesen Jahres.