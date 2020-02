Zarpen : Restaurierung des Gotteshauses: „Botox“ für das Kirchengewölbe

Die Wiederherstellungsarbeiten an den historischen Malereien der frühgotischen Kirche aus dem 13. Jahrhundert haben begonnen.

19. Februar 2020, 15:07 Uhr

Zarpen | „Die ältesten Deckenmalereien sind vielleicht bereits um 1400 entstanden – also viel älter, als wir es immer angenommen haben“, so Pastor Nils Wolffson, der zu einer kleinen Versammlung der Förderer des Sanierungsprojektes „Himmelwärts“ eingeladen hatte. Die filigranen historischen Malereien in den Farben Ocker, Knochenschwarz, Rot und Blau sind in mehreren Schritten und somit auch in mehreren Jahrhunderten entstanden. Die Ältesten sind an den Bögen zu bewundern, die drei Engel im Altargewölbe stammen nach Expertenschätzungen aus dem 16. Jahrhundert. „Viele Malereien ähneln sehr denen in Lübecker Kirchen und Privathäusern. Vielleicht wurde manches Motiv vor dem Malen sogar eingeritzt“, erklärt Wolffson den Gästen.

Auch sie richten ihren Blick „himmelwärts“ auf die prachtvollen Malereien im Kirchenschiff, die das Innere des Gotteshauses dominieren. Diese Malereien von unbekannten Künstlern sollen nun aufwändig restauriert werden. Ein meterhohes Gerüst zeugt von den ersten Arbeiten der Restaurateure aus der Werkstatt für Kunst- und Denkmalpflege aus Kiel, die die Kirche seit 26 Jahren betreut. „Ich habe großen Respekt vor den Künstlern und achte sehr darauf, dass die Malereien nach der Restaurierung so aussehen, wie dieser sie damals gemalt hat“, erklärt Restaurator Christian Leonhardt. Er und sein Team verwenden auch gleiche Materialien wie die damaligen Künstler. Er hat Sorge, dass sich die Malerei durch abgelagerte Nitrate vom Gewölbe löst und den weich gebrannten Ziegel zermürbt.

Nachdem der grobe Schmutz mit einem Ziegenhaarpinsel entfernt wurde, sollen in einem aufwändigen Verfahren die alten Backsteinziegel mit einer Spritze mit einer Kalkinjektion verfestigt werden. „Das ist Botox für die Decke“, schmunzelt Wolffson. Es sei fast so wie bei einem Arzt, der eine Spritze gibt, ergänzt Leonhardt mit einem Augenzwinkern. Anschließend wird die Malerei mit einer Art Küchenschwamm, der wie ein riesiges Radiergummi wirkt, bearbeitet und der Oberflächenschmutz entfernt. Im Mai 2021 will das Team mit der Restaurierung fertig sein.

Im Laufe der Jahre hat die Feuchtigkeit dem Gemäuer immer weiter zugesetzt. Umluft aus der nach dem Zweiten Weltkrieg installierten Ölheizung entweicht aus den Lüftungsschächten und sammelt sich vor allem oben im Gewölbe, wirbelt pausenlos Staub auf. „Das ist auf Dauer schlecht für den Stein. Ein Grauschleier legt sich dadurch auf die Malereien“, so Wolffson. Außerdem bilde sich Schimmel und der Putz blättere ab. Ein neues Heizsystem mit Innen- und Außenfühlern und einer automatischen Fensteröffnung wie in der Klein Wesenberger Kirche soll nun Abhilfe schaffen. Die Heizung soll zukünftig unter den Bänken installiert werden, damit die mollige Wärme unten bleibt. Möglich werden diese Maßnahmen nur durch Spenden- und Fördergelder. 130.000 Euro soll die Sanierung kosten. Die Zeit-Stiftung gibt 5000 Euro, die Dankwardt-Stiftung 10.000 Euro und der Bund 43.000 Euro. Hinzu kommen Spenden von Privatpersonen von 12.000 Euro. „Wir beginnen jetzt, damit wir die Fördergelder nicht verlieren“, erklärt der Pastor.

Er hofft, dass die Kirche bis zur 800-Jahr-Feier im Mai 2021 in neuem Glanz erstrahlen wird. Ein Traum ist außerdem eine Beleuchtungsanlage wie die in Klein Wesenberg. Aber das wären noch einmal 10.000 Euro Extrakosten. Wolffson: „Unser Ziel ist es, dass all das Schöne so bleibt – und das hoffentlich für sehr lange.“