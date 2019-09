Resolution, S 4 und Lehrpfad im Ausschuss

Avatar_shz von shz.de

04. September 2019, 11:40 Uhr

Ahrensburg | Bereits Ende April hatte die Stadtverordnetenversammlung eine Resolution „an die Errichter und Betreiber sowie die Aufsichtsbehörden des Neubaus der Müll- und Klärschlammverbrennungsanlage (MKVA) Stapelfeld“ verabschiedet. Am Mittwoch, 11. September, will nun der Umweltausschuss ab 19.30 Uhr im Raum 2/3 des Peter-Rantzau-Hauses, Manfred-Samusch-Straße 9, darüber beraten, diese Resolution als Stellungnahme beim Genehmigungsverfahren einzureichen. Bis Montag, 2. September, hatten die 18 Aktenordner umfassenden Genehmigungsunterlagen im Rathaus öffentlich ausgelegen, noch bis zum 2. Oktober können Einwendungen gegen das Vorhaben beim Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume eingereicht werden. In der Resolution fordert Ahrensburg gemeinsam mit Großhansdorf am Genehmigungsverfahren beteiligt zu werden.

Außerdem auf der Tagesordnung steht ein Vortrag der Deutschen Bahn AG über die möglichen Auswirkungen von S 4 und Fehmarn-Belt-Querung mit einer Erörterung der Naturschutzaspekte sowie eine Petition zum Bau einer Südtangente mit einer landschaftsplanerischen Bewertung. Ebenfalls auf der Agenda steht die Abstimmung über den Entwurf eines Lehrpfades mit Informationstafeln entlang der Moorwanderwegbrücke im Tunneltal.