Leichtahtletik : Rekordbeteiligung beim 42. Lümmellauf

Gute Stimmung und gelungenes Konzept bei Ahrensburger Veranstaltung werden mit 1300 Anmeldungen und 1067 Finishern belohnt.

Avatar_shz von shz.de

21. Januar 2020, 17:06 Uhr

Ahrensburg | Mit mehr als 1300 Anmeldungen und am Ende 1067 Teilnehmern, die im Ziel ankamen, feierte der Ahrensburger Lümmellauf bei seiner 42. Auflage eine neue Rekordbeteiligung. Einen Grund für den ungebrochen großen Zuspruch der Veranstaltung sieht Jürgen Krüger in der besonderen Atmosphäre auf und neben der Strecke bot. „Besonders ist und bleibt bei uns, dass so viele Kinder und Jugendliche an den Start gehen und dass ambitionierte Sportler auf Hobbyläufer treffen“, sagte der Mitorganisator vom SSC Hagen Ahrensburg und zog am Ende zufrieden Bilanz: „Der 42. Lümmellauf war eine runde Sache. Das Wetter war prima, die Stimmung im Organisationsteam und bei den Läufern war gut.“

Im Ziel gab es für alle Finisher als herzhafte Belohnung den „Ahrensburger Lümmel“ – eine lokale Wurstspezialität, nach der der Lauf benannt ist.

Für viele fiel in Ahrensburg der Startschuss für das neue Wettkampfjahr. Die ambitionierten Läufer nutzten die Teilnahme als Standortbestimmung und Training unter Wettkampfbedingungen.

Nur beim Lauf über 5300 Meter kam mit Lasse Fitschen vom TSV Bargteheide (18:47 Minuten) ein Stormarner ganz oben aufs Treppchen. Bei den Frauen gewann die Hamburgerin Barbara Becker (23:25). Über die 9700 Meter setzte sich Niklas Hoffmann vom dk-Ferien-Team durch (35:13), bei den Frauen die Lübeckerin Rahel Weiß (39:23). Den Hauptlauf über 19 300 Meter gewann der Lübecker Dennis Mehlfeld (1:08:05 Stunden), bei den Frauen landete die Kielerin Trixi Trapp ganz vorne (1:21:08).