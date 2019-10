Fussball-Regionalliga : Reise zum Angstgegner

Letzter Sieg im Jahr 1994: Fußball-Regionalligist VfB Lübeck muss bei Eintracht Norderstedt ran.

11. Oktober 2019, 16:37 Uhr

Lübeck | Das Wort „Angstgegner“ hört Rolf Landerl nicht so gern. Doch wenn Fußball-Regionalligist VfB Lübeck am Sonntag (14 Uhr) bei Eintracht Norderstedt antritt, weiß auch der Trainer um die besondere Historie von VfB-Gastspielen in Norderstedt. Ein einziges Mal, am 27. März 1994 durch ein Tor von Romas Mazeikis, feierte der VfB einen Auswärtserfolg gegen einen Verein aus der Hamburger Vorstadt, die eigentlich zum Kreis Segeberg, fußballerisch aber zum Hamburger Fußball-Verband gehört. „Eigentlich spielt das keine Rolle“, weiß Landerl: „Aber wenn man vor dem Spiel darauf angesprochen wird, beschäftigt man sich schon damit. Das ist ja schon eine lange Zeit.“

Auch in den vergangenen drei Jahren, in denen der Österreicher beim VfB das Zepter schwingt, war Norderstedt kein gutes Pflaster. „Wir haben uns da immer schwer getan“, erinnert er sich, will daraus aber keine Rückschlüsse zulassen. „Wir haben inzwischen ja auch die Mannschaft wieder verändert. Auf dem Platz kann man gewöhnlich auch vernünftig Fußball spielen“, betont er und will – wie schon in Altona, wo im August der erste Sieg seit 1968 gelang – „diesen alten Bock endlich umstoßen“. Vielleicht ein gutes Omen: Das bislang letzte Spiel im Edmund-Plambeck-Stadion gewann der VfB mit 3:0 – im März hieß der Gegner dort jedoch St. Pauli II.

Sportlich erwartet den Tabellenführer eine schwierige Aufgabe. „Eintracht hat sich aus dem zwischenzeitlichen Tief gut herausgearbeitet“, erklärt Landerl. Zuletzt siegte die vom früheren VfB-Kapitän Jens Martens (trug von 1981 bis 1985 das grün-weiße Trikot) trainierte Elf beim TSV Havelse mit 1:0. „Ich erwarte eine Mannschaft, die uns das Spiel überlässt und zunächst einmal tief steht, aber bei eigenem Ballbesitz selbst Fußball spielen will“, beschreibt der 43-Jährige.

Entsprechend hat er für seine eigene Mannschaft noch mehrere Varianten im Kopf. Einerseits gibt es keinen Grund, das zuletzt gegen Werder Bremen II (2:1) mannschaftlich starke Team zu verändern. Andererseits könnte die zuletzt gegen mitspielende Gegner weniger erfolgreiche Variante mit zwei klaren Stoßstürmern – Nicolas Hebisch neben Patrick Hobsch, Ahmet Arslan im Mittelfeld – eine mögliche Option sein. Abhängig ist auch das unter Umständen noch vom Gesundheitszustand von Kresimir Matovina. Der Kroate hat aufgrund von Hüftbeschwerden erst am Donnerstag wieder leicht trainiert. Ob er spielen kann, wird sich erst kurzfristig entscheiden. Da mit Marvin Thiel auch der zweite Kandidat für die linke Seite ausfällt („Mit ihm rechne ich erst im November wieder“, so Landerl), käme hier nur entweder eine sehr offensive Lösung (Dennis Hoins) oder eine sehr defensive (Tim Weißmann) in Betracht.

Infos zum Spiel

Eintracht Norderstedt – VfB Lübeck

Anstoß: Sonntag, 14 Uhr, Edmund-Plambeck-Stadion, Ochsenzoller Straße 58, 22848 Norderstedt. – Schiedsrichter: Stefan Zielsdorf (Haselünne). – Es fehlen: Franziskus (Sportinvalide), Thiel (Adduktorenbeschwerden), Will (Ermüdungsbruch), evtl. Matovina (Hüftprobleme). – Voraussichtliche VfB-Aufstellung: Raeder – Halke, Grupe, Malone – Riedel, Deichmann, Mende, Hoins, Weißmann – Arslan, Hobsch.