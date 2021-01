Frage des Tages : Reise, Feier, Konzert — Was fiel bei Ihnen aufgrund von Corona aus?

Die Corona-Pandemie und der Shutdown sorgen für zahlreiche Absagen. Wovon waren Sie betroffen?

Avatar_shz von Patrick Niemeier

28. Januar 2021, 13:55 Uhr

Die Corona-Pandemie und der Shutdown sorgen dafür,dass zahlreiche Veranstaltungen aber auch Hochzeiten, Familienfeiern und Urlaubsreisen ausfallen mussten. Manche Sachen konnten verschoben werden, andere nicht.

Unsere Frage an Sie lautet heute daher:

Was fiel bei Ihnen wegen der Corona-Pandemie aus? Nichts. Ich konnte alles machen, was ich mir vorgenommen hatte. Konzerte wurden verschoben oder abgesagt Wir hatten eigentliche große Familienfeiern geplant, die sind ausgefallen. Meine Reisen waren schon gebucht und fielen jetzt aus. Wir haben unsere Hochzeit verschoben. zum Ergebnis

Schicken Sie uns Ihre besonderen Erfahrungen mit Absagen gerne an redaktion.stormarn@shz.de

