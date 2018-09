Zur Person : Reinhold Beckmann

Reinhold Beckmann − geboren am 23. Februar 1956 in Twistringen − machte nach seinem Abitur eine Lehre zum Radio-, Fernseh- und Videotechniker, bevor er in Köln Germanistik, Theater-, Film- und Fernsehwissenschaften studierte. Als freier Journalist arbeitete Beckmann für den WDR, wurde dann für den Sport entdeckt.

1990 wechselte er als Sportchef zum Pay-TV-Kanal Premiere, 1992 in gleicher Funktion zu SAT1. Dort entwickelte er die Sendungen „ran“ und „ranissimo“. 1998 kehrte Beckmann zur ARD zurück und zählte zum festen Moderatoren-Team der Bundesliga-Sportschau. In seiner wöchentlichen Talksendung „Beckmann“, die bis September 2014 im Ersten lief, diskutierte er mit Gästen über politische und für die Gesellschaft relevante Themen. Darüber hinaus singt Beckmann und spielt Gitarre in seiner Band „Beckmann & Band“. Anfang 2018 kehrte Beckmann als Experte zum Team des „Doppelpass“ bei Sport1 zu seinem Lieblingssport Fußball zurück. Darüber hinaus produziert der Journalist für den NDR eine neue 45-minütige Gesprächssendung: „Reinhold Beckmann trifft …“.

Mit seiner von ihm 1999 gegründeten Initiative „Nestwerk” setzt sich der Fernsehjournalist für benachteiligte Jugendliche in Hamburgs strukturschwachen Stadtteilen ein.