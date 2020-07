Reinfeld : Reinfelder schrieb einen Brief an dem Philosophen Immanuel Kant

Dr. Harald Klückmann entdeckt einen Brief des Karpfenstädters Ernst Leopold von Stein an den großen, deutschen Philosophen.

von Frauke Schlüter

13. Juli 2020, 09:48 Uhr

„Für unsere kleine Stadt ist dieser Fund eine Sensation“, sagt Dr. Harald Klückmann, Vorsitzender der Matthias-Claudius-Vereinigung und passionierter Historiker. Seine Augen glänzen, als er von seiner Entdeckung erzählt. Bei der Durchsicht alter Briefe und Aufsätze stieß er auf einen Brief Ernst Leopold von Steins an einen der größten Philosophen der deutschen Geschichte: Worte an Immanuel Kant (1724-1804), nach dem auch die Reinfelder Schule benannt ist.

„Ich bin darauf gestoßen, als ich einen Aufsatz durchlas, der bereits vor 30 Jahren erschienen ist. In der Landesbibliothek Oldenburg entdeckte ich dann weitere sechs Briefe von Stein, der in Reinfeld geboren wurde“, erklärt der ehemalige Richter am Landessozialgericht. Und er ergänzt: „Seit fast einem Jahrzehnt hat Reinfeld eine Kooperative Gesamtschule, benannt nach Immanuel Kant, dem Philosophen und wohl bedeutendsten deutschen Vertreter der abendländischen Philosophie.“ Kaum jemand dürfte allerdings bei dieser Namensgebung gewusst haben, dass es einen Reinfelder gab, der Kant in Königsberg besuchte und ihm 1788 brieflich dankte, dass er ihn einmal kennenlernen durfte.

Ernst Leopold Stein (1745-1790) – so fand Klückmann nach langen, aufwändigen Recherchen heraus – war Doktor der „Arzneigelahrtheit“ und Sohn eines „fürstlich-plönischen Hegereiters“ und der aus Segeberg stammenden Elisabeth Krafft. Pastor Claudius, Vater des berühmtesten Sohnes der Karpfenstadt Matthias Claudius, traute Ernst Leopolds Eltern und taufte ihren Sohn zehn Jahre später am 27. Juni 1745 – vor genau 275 Jahren. Auch sein Geburtsdatum bekam Klückmann nach langem Suchen heraus: Es ist der 25. Juni 1745 – zwei Tage vor der Taufe. Lange hat Klückmann in Archiven, Bibliotheken und im Internet recherchiert, bis er alle Puzzleteile zusammensetzen konnte. „Es ist unglaublich spannend, wie so langsam, Schritt für Schritt, das Leben eines Menschen entsteht“, sagt er mit Begeisterung.

heißt es in Steins Brief an Kant vom 7. Juli 1788. Er unterzeichnete...

„Leider existieren keine Gemälde von Ernst Leopold von Stein, so dass niemand weiß, wie er ausgesehen haben könnte“, bedauert Klückmann. Er ist überzeugt, dass die Familien Claudius und Stein sich gekannt haben. Das sei durchaus nicht verwunderlich bei einer Einwohnerzahl von nur 300. Der passionierte Historiker holt zwei schon leicht angegilbte Bücher über Claudius hervor, in denen dies belegt ist: „Briefe an Freunde“, erschienen 1938.

heißt es in einem Brief von Matthias Claudius an Heinrich Wilhelm von Gerstenberg, 1775. Und noch ein Dokument entdeckte Klückmann bei seinen Recherchen: Einen Brief seines Schwagers an ihn aus dem Jahre 1779, in dem dieser einen Besuch bei der Pastorenfamilie Claudius erwähnt:

„Bei Claudius machte deine Amelie (Tochter von Stein) am meisten Sensation: Frau Stein hat auch ein Mädel. Man hat es dort durchgängig mit den Kindern...“

Der junge, begabte Ernst Leopold von Stein aus Reinfeld lernte widerwillig den Beruf des Weißgebers, den er ein Jahr lang in St. Petersburg ausübte, wohin es ihn 1765 zog. Nach einer Zwischenstation in Berlin wechselte er 1768 nach Leipzig, um dort Medizin zu studieren. Dort besuchte er die Moralvorlesungen eines weiteren großen deutschen Dichters: Christian Fürchtegott Gellert, einen der meistgelesenen Schriftsteller seiner Zeit. Dieser schrieb nicht nur ein stipendientaugliches Zeugnis für den jungen, vielversprechenden Reinfelder, sondern sorgte auch dafür, dass Stein mit den Mitteln einer Stiftung gefördert wurde.

1777 ging Stein nach einer Tätigkeit als Arzt in Lübeck als „Landphysikus“ nach Delmenhorst und Oldenburg und heiratete Antoinette Wardenburg, mit der er eine früh verstorbene Tochter hatte. „Die russische Zarin Katharina II war eifrig bemüht, deutsche Ärzte in ihr Reich zu holen. Dieses Angebot nahm Stein nach dem frühen Tod seiner Frau 1786 an“, erklärt Klückmann.

Auf seiner Reise habe er sich einige Tage in Königsberg aufgehalten, wo er Immanuel Kant kennenlernte. Inzwischen Arzt im Kaiserlichen Hospital in St. Petersburg, erlag Stein einer fiebrigen Erkrankung, über die – Ironie des Schicksals – er nach seinem Medizinstudium promoviert hatte. Die Recherchen des Wahl-Reinfelders, der seit den 1980er Jahren in der Kastanienallee-Siedlung wohnt, sind noch lange nicht abgeschlossen. Ein Buch über seinen Fund und das Leben von Steins ist in Arbeit.

Einen Wunsch hat er für die Zukunft: „Es wäre doch schön, wenn man eine Straße nach dem Doktor aus Reinfeld benennen würde.“ In seinem Garten hängt das Schild schon – es ist ein Geschenk seines Sohnes mit der Aufschrift: „Ernst-Leopold-Stein-Platz“.