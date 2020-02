Reinfeld : „Reinfelder Kinderkiste“ eröffnet

Gruppe „Aktiv für Kinder“ und die Awo wollen wenig getragene Kinderbekleidung in den Gebrauchskreislauf zurückführen.

18. Februar 2020, 11:45 Uhr

Die „Reinfelder Kinderkiste“ wurde in der Paul-von-Schoenaich-Straße 27 eröffnet. Gegen eine angemessene Spende kann man dort Second-Hand-Kleidung für Kinder erwerben. Zusätzlich gibt es Spielzeug, Kinderbücher und vieles mehr rund ums Kind – das alles in einem netten, hellen Ambiente. Wer einfach nur auf einen Klönschnack oder einen Kaffee reinschauen möchte, ist ebenso herzlich willkommen. Betrieben wird der Laden von der Reinfelder Gruppe „Aktiv für Kinder“ und der Awo. Sie wollen zum einen dazu beitragen, dass gute, meist wenig getragene Kinderbekleidung nicht einfach entsorgt, sondern wieder in den Gebrauchskreislauf zurückgeführt wird. Außerdem gibt es auf diese Weise ein deutlich größeres Angebot an Ware, die keine hohen Kosten verursacht. „Der Zuspruch von Interessierten bei der Eröffnung war sehr erfreulich“, so Karin Hanf, Mit-Organisatorin des Projekts „Kinderkiste“. Etliche Besucher hätten gleich die Gelegenheit genutzt, Nützliches für die Familie mitzunehmen. Die „Kinderkiste“ hat immer mittwochs von 10 bis 13 Uhr, freitags von 10 bis 18 Uhr und am Sonnabend von 10 bis 13 Uhr geöffnet.