Reinfeld überrascht Aufstiegsanwärter

von Sascha Sievers

erstellt am 26.Nov.2017 | 14:49 Uhr

Lange Gesichter auf der einen, Jubelgesänge auf der anderen Seite – das gab es am Sonnabend an der Travemünder Allee zu sehen. Fußball-Landesligist Preußen Reinfeld hatte vom großen Favoriten und Aufstiegsanwärter 1. FC Phönix Lübeck überraschend beim 3:1-Erfolg drei Punkte entführt. Phönix Coach Denny Skwierczynski lobte die Stormarner: „Kompliment an den Gegner. Wir waren nicht einmal schlecht, haben sogar phasenweise vernünftig gespielt. Trotzdem hat Reinfeld verdient gewonnen, da wir gegen tief stehende Preußen zu selten die geeigneten Mittel gefunden haben.“

Im ersten Abschnitt hatten beide Mannschaften auf Augenhöhe agiert. Zunächst sorgte Dennis Lie nach einer Balleroberung von Julius Rapp im Mittelfeld für die Gästeführung. Diese hielt aber keine 60 Sekunden vor, da Dominik Trautmann nach einer Ecke postwendend egalisierte.

Auch im zweiten Abschnitt lieferten sich beide Teams ein ausgeglichenes Spiel, wobei die Stormarner sich effektiver präsentierten. Tim Vogel musste nach einer Flanke von Mark Heinze nur den Fuß hinhalten, schon stand es 1:2. Und dieses Mal kamen die Adlerträger nicht mehr zurück, kassierten durch Vogel per Konter sogar noch den Treffer zum 1:3-Endstand.

Der Jubel im Lager der Karpfenstädter war nach Spielende dementsprechend groß. „Das war eine tolle Leistung der gesamten Mannschaft“, sagte Preußen-Trainer Michael Clausen erfreut nach dem vierten Sieg in Folge. Co-Trainer Pascal Lorenz ergänzte. „Wir standen hinten richtig kompakt, konnten viele Nadelstiche setzen. Am Ende waren wir sogar dem 4:1 nahe. Leider aber ist Tim Vogel noch freistehend an Phönix-Schlussmann Eric schlimm gescheitert.“

Am Rande der Partie bestätigte Skwierczynski, dass sich beim Thema Personal an der Travemünder Allee in der Winterpause etwas tun könnte. Phönix jedenfalls steht in Kontakt mit dem ehemaligen Eicheder Felix Hinkelmann (derzeit NTSV Strand 08). „Klar ist noch nichts. Timmendorf ist aber informiert. Wir kennen den Spieler gut, befassen uns mit dem Thema. Mal schauen, ob wir das gemeinsam auf die Reihe bekommen“, sagte Skwierczynski.