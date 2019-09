Reinfeld sucht Behinderten- Beauftragten

Avatar_shz von shz.de

24. September 2019, 12:40 Uhr

Reinfeld | Die Stadt Reinfeld (Holstein) sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt für eine Amtszeit von zwei Jahren eine/n Beauftragte/n für Menschen mit Behinderungen. Es handelt sich hierbei um eine ehrenamtliche Tätigkeit. Die Bestellung erfolgt durch die Stadtverordnetenversammlung auf Vorschlag des Sozialausschusses.

Grundlage für diese Tätigkeit ist die Hauptsatzung der Stadt Reinfeld (Holstein). Die oder der Behindertenbeauftragte vertritt die Interessen von Menschen mit Behinderung und vermittelt zwischen Behörde, Politik und Bevölkerung. Bei Planungen und Vorhaben der Gemeinde soll die/der Behindertenbeauftragte dazu beitragen, die Interessen von Menschen mit Behinderung in angemessener Weise zu verwirklichen. Besonders ergeben sich Aufgabenbereiche bei der Verkehrsplanung, Verkehrssicherung für Menschen mit Behinderung, Straßenübergängen, behindertengerechten öffentlichen Gebäuden und Anlagen sowie deren Zugänge, Einrichtungen der Behindertenhilfe, Schaffung von gemeindlichen Ruheräumen sowie Sitzplätzen in Parks und öffentlichen Anlagen. Aufgaben sind vor allem die Unterstützung der städtischen Gremien durch beratende Stellungnahmen und Empfehlungen in allen Angelegenheiten, die Menschen mit Behinderungen betreffen. Die/der Behindertenbeauftragte kann in ihrem/seinem Aufgabenbereich eigene Öffentlichkeitsarbeit betreiben. Angesprochen sind besonders Menschen, die selbst Erfahrungen mit einer eigenen Behinderung haben. Gesucht wird eine Persönlichkeit mit besonderen Fähigkeiten in den Bereichen Kommunikation, Moderation und Kooperation.

Bewerbungen samt Lebenslauf, Tätigkeitsnachweisen und persönlichen Vorstellungen zur Ausübung der Tätigkeit können bis zum 1. November als PDF-Datei per Mail an marita.fricke@stadt-reinfeld.de oder per Post an die Stadt Reinfeld, Fachbereich Bürgerservice (Paul-von-Schoenaich-Straße 7, 23858 Reinfeld) geschickt werden.