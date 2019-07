Reinfeld: Erneut ein Auto in Flammen

von shz.de

Reinfeld | Schon wieder hat in Reinfeld in der Nacht ein Auto gebrannt. Auch in diesem Fall schließt die Polizei eine Brandstiftung nicht aus und bittet um Hinweise von Zeugen.

Ein Anwohner hatte das Feuer auf einem Parkplatz an der Fasanerie bemerkt und den Notruf abgesetzt. Daraufhin wurde um 23.53 Uhr die Freiwillige Feuerwehr Reinfeld alarmiert. Als die Einsatzkräfte kurze Zeit später am Einsatzort eintrafen, brannte ein Auto in voller Ausdehung, dichter Rauch zog über die Brandstelle hinweg. Unter Atemschutz löschten die Feuerwehrleute die Flammen ab und schäumten das Autowrack anschließend mit Mehrbereichsschaum komplett ab und kontrollierten zum Abschluss der Löscharbeiten mit einer Wärmebildkamera. Dieser Autobrand war bereits der zweite in diesem Monat: In der Nacht zum 7. Juli ist gegenüber der Einmündung zum Schwanenstieg ebenfalls ein Auto komplett ausgebrannt. Anwohner hatten gegen 2.30 Uhr das Feuer bemerkt und über Notruf die Polizei und die Feuerwehr verständigt. Die Polizei vermutet auch in diesem Fall eine Brandstiftung undbittet um Hinweise.