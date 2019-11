Reinfeld : Reinfeld bleibt Fair-Trade-Stadt

Karpfenstadt baut Engagement aus und erfüllt alle fünf geforderten Kriterien.

21. November 2019, 13:12 Uhr

Reinfeld | Die Karpfenstadt erfüllt alle fünf Kriterien der Fairtrade-Towns-Kampagne und trägt für weitere zwei Jahre den Titel Fair-Trade-Stadt. Diese Auszeichnung wurde erstmalig 2017 verliehen. Seitdem baut die Kommune ihr Engagement weiter aus. Bürgermeister Heiko Gerstmann freut sich über die Bestätigung des Titels: „Die Auszeichnung ist ein schönes Zeugnis für die nachhaltige Verankerung des fairen Handels in Reinfeld.“ Lokale Akteure arbeiten hier eng für das gemeinsame Ziel zusammen. Die Unterstützung des fairen Handels ist in einem Ratsbeschluss festgeschrieben, eine private Steuerungsgruppe koordiniert alle Aktivitäten, in Geschäften und gastronomischen Betrieben werden Produkte aus fairem Handel angeboten.