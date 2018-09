Reifenplatzer: Fünf Personen verletzt

Schwerer Unfall mit vier Fahrzeugen auf der A 24 bei Witzhave

26. September 2018, 12:56 Uhr

Bei einem schweren Unfall auf der Autobahn 24 bei Witzhave sind am Dienstagabend fünf Menschen verletzt worden. Die Autobahn war während der Rettungs- und Bergungsarbeiten in Fahrtrichtung Osten voll gesperrt. Ein 48-Jähriger befuhr mit seinem VW Golf den rechten Fahrstreifen. 600 Meter vor der Anschlussstelle Witzhave geriet der Golf nach einem Reifenplatzer außer Kontrolle, prallte gegen die Mittelschutzplanke und kam auf dem linken Fahrstreifen zum Stehen. Ein 56-Jähriger in einem Mercedes stieß mit dem Golf zusammen. Der Passat eines 48-Jährigen, ebenfalls auf der linken Spur, prallte dann gegen den Mercedes, auf den wiederum ein Volvo eines 52-Jährigen auffuhr.

Die Fahrer des VW Golf und Mercedes wurden leicht verletzt. Der 48-jährige Passatfahrer erlitt schwere Verletzungen. Der 52-Jährige im Volvo blieb unverletzt. Es entstand ein Gesamtsachschaden von etwa 63 000 Euro. Die Unfallstelle erstreckte sich über etwa 100 Meter. Trümmerteile und Glassplitter lagen überall verteilt auf der Fahrbahn herum. Aus einem silberfarbenen Golf riss sogar der Motor aus den Halterungen heraus.

Aufgrund erster Unfallmeldungen hatte die Leitstelle in Bad Oldesloe ein Großaufgebot von Rettungskräften zum Unfallort geschickt: Vier Rettungswagen, ein Notarzteinsatzfahrzeug (NEF), Leitender Notarzt, Organisatorischer Leiter Rettungsdienst und die Freiwillige Feuerwehr Glinde. Während die Rettungskräfte sich um die Verletzten kümmerten, sicherten Feuerwehrleute die Unfallstelle ab, leuchteten diese aus. Danach klemmten sie die Batterien der Unfallfahrzeuge ab und räumten die Autobahn von den Trümmerteilen frei und streuten die bei dem Unfall ausgelaufenen Betriebsstoffe ab.