Zeugen in Bad Oldesloe gesucht : Reifen von sechs Pkw auf Gelände eines Autohauses gestohlen

Täter montierten komplette Bereifung ab und bockten die Fahrzeuge auf. Gesamtschaden: 20.000 Euro.

12. August 2020, 13:22 Uhr

Bad Oldesloe | In der Nacht vom 6. auf den 7. August (Donnerstag auf Freitag) haben Unbekannte von einem Gelände eines Autohauses in der Lily-Braun-Straße in Bad Oldesloe an mehreren geparkten Fahrzeugen Reifen entwendet. Nach derzeitigem Ermittlungsstand montierten die Täter von sechs Pkw die komplette Bereifung ab und bockten die Fahrzeuge auf mitgebrachten Backsteinen auf. Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Die erlangte Beute wird auf einen Gesamtwert von zirka 20.000 Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizei Bad Oldesloe hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich zu melden. Wer kann Angaben zur Tat machen? Wem sind im oben genannten Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Lily-Braun-Straße in Bad Oldesloe aufgefallen? Hinweisgeber melden sich bitte unter der Telefonnummer (04531) 501-0 bei der Polizei.

