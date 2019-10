Reinfeld : Reiche Ernte aus dem Herrenteich

Hunderte Besucher beobachten rund um das Reinfelder Fischhaus das traditionelle Abfischen.

27. Oktober 2019, 13:53 Uhr

Reinfeld | Der Herrenteich ist komplett abgelassen. In den verbleibenden Rinnsalen schwimmen die Karpfen notgedrungen ganz automatisch auf den Mönch und das Fischhaus zu. Dort holen sie die Männer in den grünen Ölanzügen und langen Gummistiefeln mit Netzen auf den Sortiertisch. Am Anfang landen dort nur vereinzelt die ersten Fische, dann wird die Ausbeute immer reichhaltiger, so dass das 25-köpfige Team um Teichwirt Tim Schubert alle Hände voll zu tun hat, um der Arbeit Herr zu werden.

„Die Karpfen sind gut genährt, und die Nebenfische sehen auch toll aus“, freut sich der 29-jährige Fischereimeister, für den das traditionelle Reinfelder Abfischen eine Premiere ist. Erst im Mai hatte er von Ali Wenskus die Teichwirtschaft übernommen. Jetzt ist er glücklich, dass alles so gut funktioniert.

Er sei natürlich ein wenig aufgeregt gewesen und habe sich Sorgen gemacht, wie die Ernte ausfalle. Doch nun sei er beruhigt. „Alles läuft so, wie ich es mir gewünscht habe“, sagt er. Allerdings haben daran auch viele alte „Hasen“ wie Klaus Haska vom Reinfelder Bauhof einen großen Anteil, die jedes Jahr immer kräftig mit anpacken und denen das Abfischen sichtlich Spaß macht.

Auch Ali Wenskus und sein Sohn Stephan sind wieder mit dabei. Ihre Unterstützung ist Tim Schubert natürlich sehr willkommen.



„Die Temperatur stimmt heute perfekt“, sagt Haska. Die 19 Grad vom Tag zuvor wären viel zu warm gewesen. „Dann kippen die Karpfen um“, sagt er und greift nach der nächsten Bütt, um den ankommenden Schub Karpfen aufzufangen. Das geht alles ruckzuck, die Männer haben schließlich Erfahrung. Ein kleiner Scherz untereinander und eine Zigarette zwischendurch inklusive.

Und die Zuschauer sind auch wieder zahlreich mit von der Partie. Sie stehen rund um das Fischhaus, um einen Blick auf die Arbeit der Männer zu erhaschen: Reinfeld im Karpfenfieber! Da kommen auch hunderte Besucher von weit her, um das alljährlichen Spektakel am Herrenteich zu erleben, der immerhin der größte abzufischende Teich in Schleswig-Holstein ist.

Nach der Sortierung wandern die Fische in großen Bottichen auf den Transportwagen und landen schließlich über eine Rutsche in den sogenannten Hälterteichen, wo sie sich vom modrigen Geschmack „freischwimmen“. Einige „Beifische“ wie Hechte und Zander verkauft Schubert an andere Fischer. Sie werden noch am selben Tag abtransportiert.

Alles in allem ein großer Premieren-Erfolg für Tim Schubert. Der strahlt: „Alles super. Jetzt muss nur noch die Stückzahl stimmen.“ Aber das sehe man erst am Ende des Tages.