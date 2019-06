Rehhorst: Trotz Unwetter ein gelungenes Kinder-Fest

von shz.de

17. Juni 2019, 11:30 Uhr

Rehhorst | Noch nie, seit es dieses Fest in Rehhorst gibt, wurde vom Kreis Stormarn eine Unwetterwarnung angekündigt. Und das Unwetter trat ein. Unglaubliche Wassermengen stürzten innerhalb weniger Stunden auf den Boden und verwandelten den Sportplatz in Rehhorst in eine Seenlandschaft. Das Vogelschießerteam war brillant darauf vorbereitet. Sie verlegten kurzerhand die Spiele für die Kinder in das Festzelt, in das Gemeinschaftshaus und in die Halle von Familie Poppinga. So blieben die Kinder und die Zuschauer einigermaßen trocken.

Die vorjährigen Majestäten wurden zum Fototermin in die geschmückte Kutsche in der Halle gesetzt. An die übliche Parade durch das Dorf war gar nicht zu denken. Bedingt durch das Wetter spielte zum Auftakt der Spielmannzug Black Drummall’s aus Lübeck im Festzelt. Für die Zuschauerohren etwas gewöhnungsbedürftig verteilte sich doch der Schall der Instrumente wesentlich deutlicher im geschlossenen Zelt. Mit viel Eifer wurden gespielt und Punkte gezählt. Nach dem Schießen wurden die neuen Königinnen und Könige nominiert. Die Ehrungen fanden im Beisein vieler Zuschauer im Festzelt statt. Die Kinderaugen leuchteten während der Preisverleihung und manchem Sieger fiel es extrem schwer das passende Geschenk aus dem Angebot heraus zu suchen.

Um 15 Uhr zogen die neuen Königspaare in das Festzelt ein und boten eine gelungene Tanzveranstaltung an denen auch die kleineren Kinder mit Eifer dabei waren. Für die musikalische Unterstützung sorgte der DJ Bendersen. Abends durften die Erwachsenen das Tanzbein schwingen. Trotz der Umstände wurde es ein gelungenes Fest und wurde von morgens bis abends gut besucht.

Der Vogelschießerverein bedankt sich herzlich für die tatkräftige Hilfe beim Auf- und Abbau und der Unterstützung vor der Veranstaltung und während der Spiele.

