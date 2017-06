Bad Oldesloe : Regen trübt großes Kreis-Fest

vergrößern 1 von 5 1 von 5









Er war als Highlight des Jubiläumsjahres „150 Jahre Kreis Stormarn“ gedacht und die Kreisverwaltung scheute auch keine Mühen und Kosten für ihren Erlebnistag der offenen Türen mit vielen Aktionen, Ständen und einem kleinen aber feinen Bühnenprogramm rund um das Kreishaus. Allein die Besucher blieben aus. War es das schlechte Wetter, wurde zu wenig die Werbetrommel gerührt oder hatten die Bürger schlichtweg kein Interesse an der Kreisverwaltung? Am bunten Programm kann es jedenfalls nicht gelegen haben, denn es war aufwändig, interessant und äußerst vielseitig.

„Als Familienfest für die Kreismitarbeiter war es gut“, meinte Uwe Sommer vom Kreisjugendring ein wenig enttäuscht. Es fehlten die Gäste und Besucher, die nicht zur Kreisverwaltung oder den vielen beteiligten Vereine, Verbände und Einrichtungen gehörten.

Wer sich trotz des Wetters aufraffen konnte, wurde nicht enttäuscht. Besonders für den Nachwuchs bot die Kindermeile auf dem Bahnhofsvorplatz viele Attraktionen zum Toben und Spielen.

Rund 100 Kreisbedienstete hatten sich für diesen besonderen Erlebnistag Zeit genommen und waren an ihrem Arbeitsplatz erschienen, wenn auch nicht in ihren Büros, sondern an Ständen und Infotafeln auf den Fluren der verschiedenen Kreisgebäude. Im Foyer der Kreishochhauses präsentierten Mitarbeiter der Abteilung „Recht und Veterinärwesen“ einen Tisch mit kuriosen Fundstücken, die in den vergangenen Jahren in verschiedenen Gastronomiebetrieben aus dem Verkehr gezogen wurden. Viele kaputte Kochutensilien, verdreckte Pizzaformen und Backpinsel sowie verrostete Küchensiebe wurden von Andreas Hammann, Mitarbeiter der Lebensmittelüberwachung, einkassiert. „Wir haben in Stormarn rund 2400 Betriebe der handwerklichen und industriellen Lebensmittelherstellung, Gastronomie und Großküchen und kommen auf 2110 Kontrollen pro Jahr“, so Fachdienstleiter Andreas Rehberg. Im Schnitt werde fast jeder Betrieb ein Mal im Jahr kontrolliert, was aber nicht immer ohne Verwarnungen abläuft.

Die Mitarbeiterinnen des Pflegestützpunkts Stormarn freuten sich über viele neugierige Besucher, die einige alte Exponate aus dem bundesweit einzigen Pflegemuseum in Kaiserwerth bewunderten – von einem 180 Jahre alten Diakonissenhäubchen bis zur alten Bettpfanne und einer Gemeindeschwesterntasche. „Viele ältere Besucher, die das noch von früher kennen, bleiben hier stehen und informieren sich bei der Gelegenheit gleich über unsere Arbeit“, freute sich Sozialarbeiterin Carina Wrage. Großen Anklang fand auch ein Quiz, für das man sich auf eine Rallye durch mehr als 60 Stationen begeben musste, was allerdings ziemlich viel Zeit in Anspruch nahm.

Es gab sogar eine kleine Kunst- und Gemäldeausstellung, die Anja Schwiecker organisiert und mit bestückt hatte. „Ich habe schon das Kreisjubiläum vor 25 Jahren organisiert, diesmal war es aber ungleich aufwändiger“, betonte die Leiterin des Arbeitskreises Gesundheit. „Schon Klasse, was die Kollegen da alles auf die Beine gestellt haben.“ Alle Hände voll zu tun hatte auch Michael Drenckhahn, bei dem alle Fäden der Organisation zusammenliefen. Anderthalb Jahre lang plante und organisierte der Pressesprecher des Kreises mit seinem Team die vielen verschiedenen Aktionen und Projekte im Jubiläumsjahr – 150 an der Zahl. „Wir sind der einzige der elf Kreise im Land, der sein 150-jähriges Bestehen mit einem Erlebnistag feiert. Kein anderer Kreis investiert da so viel, wie wir“, so Drenckhahn nicht ohne Stolz. Nur das schlechte Wetter habe da heute leider einen Strich durch die Rechnung gemacht.

Die Ehrenamtler von Feuerwehr, ASB und THW blieben mit ihren Einsatzfahrzeugen meist unter sich. Und auch auf der Bühne im Innenhof spielten die meisten Bands vor halb leeren Bänken. Erst beim Hauptact „Pfefferminz“ kam die Sonne heraus und es wurde endlich voll vor der Bühne. Doch da war der Erlebnistag auch leider schon fast vorbei.

von Susanne Rohde-Posern

erstellt am 26.Jun.2017 | 06:00 Uhr