Reformation: Spaziergang durch Sülfeld

28. Oktober 2019, 11:22 Uhr

Sülfeld | Die Evangelisch-Lutherische Kirchengemeinde Sülfeld lädt zusammen mit anderen Engagierten der Bewegung „Sülfeld – Wir sind mehr“ zu einer weiteren Veranstaltung ein – am Reformationstag am Donnerstag, 31. Oktober, steht ein gemeinsamer Spaziergang durch die Gemeinde auf dem Programm ein. Nach dem Gottesdienst beginnt der Spaziergang um 12 Uhr an der Sülfelder Kirche. Pastor Steffen Paar sagt dazu: „Wir gehen einmal durch Sülfeld und zeigen gemeinsam, dass Wege und Straßen unser Raum ist, wo Menschen friedlich zusammenleben.“