Reden und Gespräche wirkungsvoll gestalten

01. Juli 2019, 16:05 Uhr

Ahrensburg | Standpunkte und Interessen vertreten, Diskussionen und Gespräche überzeugend führen, ist (auch) für Jugendliche wichtig. Deshalb bietet die BürgerStiftung in diesem Jahr wieder ein Intensivseminar in Ahrensburg an, das sich an Jugendliche von 16 bis 20 Jahren wendet. Das Seminar findet am Montag und Dienstag, 8. und 9. Juli, statt.

Ziel ist es, Reden und Gespräche konstruktiv und wirkungsvoll zu gestalten, um damit glaubwürdig Ziele zu erreichen. Inhalte sind: aktives Zuhören, Fragetechnik, Körpersprache, Argumentation, persönliche Wirkungsmittel und vieles mehr. Schwerpunktmäßig wird das Seminar mit praktischen Übungen, Partner- und Gruppenarbeiten durchgeführt. Als Gastreferent wird Christopher Vogt, Chef der FDP-Landtagsfraktion, über Kommunikationstechniken in der Politik sprechen. Geleitet wird das Seminar von Simone Drees: „Es bringt mir unendliche Freude, junge Menschen in ihre eigene Kraft und Stärke zubringen.“

Das Thema Kommunikation spielt eine ganz wesentliche Rolle auf unterschiedlichen Ebenen. Wie kommuniziere ich mit anderen, wie kann ich mich mit Hilfe von Kommunikation präsentieren – egal ob in Form von Körpersprache oder als gesprochenes Wort. Simone Drees, studierte Geographin und Ingenieurin, arbeitet seit sieben Jahren in eigener Praxis als Coach für Jugendliche und junge Leistungssportler. Ebenfalls bildet Sie Coaches für Jugendliche aus. Simone Drees ist Mutter von zwei Söhnen (16 und 18 Jahre alt) und lebt in Hamburg.

Das Seminar findet jeweils von 10 bis 16 Uhr statt. Die Teilnahme ist bei eigener Anreise und Verpflegung kostenfrei. Ort: Gebäude der VHS in der Bahnhofstraße 24 in Ahrensburg. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt; Anmeldung ist noch bis zum 4. Juli möglich.





>Anmeldung: kommunikationstraining@buergerstiftung-region-ahrensburg.de.

>Mehr Infos zur Bürger-Stiftung Region Ahrensburg: www.buergerstiftung-region-ahrensburg.de