Bad Oldesloe : Recyclinghöfe geschlossen

von Rolf Blase

erstellt am 30.Nov.2017 | 06:00 Uhr

Aus betrieblichen Gründen sind die fünf der sieben AWSH-Recyclinghöfe in Stormarn am Freitag und Sonnabend geschlossen. Geöffnet sind nur die Stationen in Stapelfeld und Trittau. In Ahrensburg, Bad Oldesloe, Bargteheide, Reinbek und Reinfeld, bleiben die Tore geschlossen. Die Gründe sind Fortbildung sowie die Weihnachtsfeier der AWSH.

Ab Dezember gelten auch wieder die Winteröffnungszeiten. Die Recyclinghöfe werden dann freitags wieder um 16 Uhr schließen. Bis aus Stapelfeld sind die Höfe auch samstags von 9 bis 14 Uhr geöffnet. In Stapelfeld gilt noch die frühere Regelung mit Öffnung am zweiten und vierten Samstag im Monat, „weil das Personal von der MVA gestellt wird. Wir sind aber bestrebt, auch dort jeden Samstag zu öffnen“, sagt AWSHSprecher Olaf Stötefalke.

Auf dem Oldesloer Recyclinghof ist die Schadstoffannahme weiterhin geschlossen. Anfang August hatten in der Elly-Heuss-Knapp-Straße die Arbeiten für Umbau- und Erweiterung der Schadstoffannahme begonnen. Eigentlich hatte die Anfang Oktober fertig sein sollen, aber durch Bauverzögerungen musste das immer wieder verschoben werden. Mitte Dezember sollen wieder Öle, Farben, Batterien und sonstige Stoffe abgegeben werden.

Die Öffnungszeiten der Recylinghöfe sind auch im Internet unter www.awsh.de zu finden. Für Informationen stehen zudem AWSH-Mitarbeiter unter (0800) 297 4001 zur Verfügung.