Reinbek : Reanimation: Prüfen, rufen und drücken

Woche der Wiederbelebung: Laien können lernen, Menschenleben zu retten.

18. September 2019, 14:56 Uhr

Reinbek | Was tun, wenn jemand mit einem plötzlichen Herzstillstand zusammenbricht und keine Lebenszeichen mehr auszumachen sind? Der erste Impuls: Mit der Notfallnummer 112 den Rettungsdienst zu rufen.

Doch diese kurze Zeitspanne zwischen dem Anruf und dem Eintreffen des Notarztes kann entscheidend für das Überleben des Patientens sein. Denn noch immer sterben in Deutschland jährlich rund 5000 Menschen bevor der Arzt eintrifft, weil die Umstehenden nicht, oder nicht mehr wissen, wie eine Reanimation funktioniert. Dabei ist eine erfolgreiche Wiederbelebung kein Hexenwerk und auch von medizinischen Laien durchaus leistbar. Um die Hemmschwelle für diese entscheidende Ersthilfe zu senken, engagieren sich viele Krankenhäuser und Rettungsdienste in der „Woche der Wiederbelebung“. Am Freitag, 20. September, betreuen das St. Adolf-Stift und die Reinbeker Rettungswache unter dem Motto „prüfen – rufen – drücken“ vor der Reinbeker Familia-Filiale einen Informationsstand und zeigen mit Hilfe einer Puppe, wie „einfach“ die Technik der Wiederbelebung funktioniert. Von 12 bis 18 Uhr können Besucher den Notfallmedizinern Fragen gestellt und unter professioneller Anleitung die Reanimation an der Puppe geübt werden.