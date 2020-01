Raub in Ahrensburg: Täter flüchtig

Avatar_shz von Volker Stolten

09. Januar 2020, 16:27 Uhr

Ahrensburg | Mittwochnachmittag kam es in der Bahnhofstraße in Ahrensburg zu einem Raub. Der Täter konnte flüchten. Nach ersten Erkenntnissen saßen gegen 15.25 Uhr zwei Männer an einer Haltestelle des Busbahnhofs in der Schlossstadt, als eine männliche Person kam und Tabak von ihnen forderte. Dieser Aufforderung kamen sie nicht nach. Einer der beiden, ein 56-jähriger Ahrensburger, bekam dann vom Tatverdächtigen Faustschläge ins Gesicht. Der Schläger flüchtete zu Fuß. Der zweite Mann an der Haltestelle wollte auch stiften gehen, wurde jedoch vom Tatverdächtigen auf der gegenüberliegenden Straßenseite aufgehalten. Dort verlangte der Täter Bargeld. Bekam es aber nicht, woraufhin der Tatverdächtige dem Trittauer (57) seinen Rucksack entriss. Der Trittauer flüchtete in eine nahe gelegene Gaststätte und benachrichtigte die Polizei. Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte der Täter nicht mehr gefasst werden.



Täterbeschreibung



Um die 25 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß, kräftige Statur, Rahmenbart (kreist den Mund ein), schwarz-gewellte Haare, trug beige Jacke, dunkle Jeans, blaue Schuhe.

Der schwarze Rucksack hat Gebrauchsspuren und ist zirka 50 Zentimeter hoch. Marke vermutlich „Deuter“. Die Kriminalpolizei Ahrensburg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen. Wer hat die Tat beobachtet oder kann Angaben dazu machen? Wer kann Hinweise auf den beschriebenen Täter geben? Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Ahrensburg unter der Rufnummer (04102) 809-0.