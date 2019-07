Bad Oldesloe : Rat und Hilfe bei Sehverlust – kostenlos im Informationsbus

Beratungsdienstes „Blickpunkt Auge“ berät und hilft individuell.

von shz.de

18. Juli 2019, 14:49 Uhr

Der Informationsbus „Blickpunkt Auge“ macht Halt in Bad Oldesloe. Er ist am Donnerstag, 25. Juli, ab 10 Uhr auf dem Marktplatz von Bad Oldesloe direkt an der Fußgängerzone zu finden. Menschen mit einer Sehbehinderung, aber auch Angehörige und Freunde sind willkommen.

Augenärzte und Optiker wollen den Betroffenen zwar gerne umfassend helfen, stoßen aber bei Fragen zu den individuellen Auswirkungen des täglichen Lebens im Alltag der Betroffenen oft an ihre Grenzen. Hier stehen die Beraterinnen und Berater des vom Blinden- und Sehbehindertenverein Schleswig-Holstein angebotenen Beratungsdienstes „Blickpunkt Auge“ (www.blickpunkt-auge.de) bereit, die viele der anderswo offen gebliebenen Fragen beantworten und neue Wege aufzeigen können.

„Gerade den vielen Patienten mit Makuladegeneration (AMD) oder auch Diabetikern konnte ich durch meine eigenen Erfahrungen sehr viele Fragen beantworten“, so Petra Finnern, selbst betroffene Beraterin. In der Beratung kann in Einzelgesprächen ebenso zu Fragen der Lösung von neu aufgetauchten Alltagsproblemen oder den Möglichkeiten einer Versorgung mit Hilfsmitteln wie über Hilfen in Verwaltungsfragen gesprochen werden. „Aber manchmal sind es gerade die einfachen Tipps die gern an- und mitgenommen werden“.

Ziel der kostenlosen und neutralen Beratung ist, die eigene Erkrankung besser zu verstehen und gemeinsam nach Möglichkeiten einer Verbesserung der Lebensumstände zu suchen. Informiert wird, so über Schwerbehindertenausweise, und Nachteilsausgleiche, Ermäßigung bei Bus und Bahn, Kfz-Steuer und Gebühreneinzugsszentrale (GEZ). Ebenso gibt es einen Einblick über die Vielzahl an Hilfsmitteln, die den Alltag erleichtern können.

Um genügend Zeit für individuelle Beratung zuhaben, die auch die Angehörigen mit einbezieht, wenn gewünscht, wird um Reservierung der kostenlosen Beratung gebeten, bei Petra Finnern unter Tel. (0451) 408 508 608.