Delingsdorf : Randalierer zerstören Strohfigur

vergrößern 1 von 3 1 von 3





Bisher unbekannte Randalierer haben eine liebevoll hergestellte Strohpuppe der Feuerwehr Delingsdorf auf dem Erdbeerhof Glantz zerstört. Das Männchen diente als Werbeträger für das am 9. September dort stattfindende Amtsfeuerwehrfest des Amtes Bargteheide-Land und der Stadt Bargteheide. Diese Strohmännchen haben in dörflichen Regionen eine lange Tradition und sind immer wieder ein Blickfang.

Mit Schrecken stellten Feuerwehrleute jetzt fest, dass das Männchen mutwillig zerstört worden ist. Der Figur wurden beide Arme abgerissen und in die Büsche geworfen. Der Kopf wurde vom Körper heruntergestoßen, so dass dieser zehn Meter weiter an einem Leuchtenmast zum Liegen kam. Da ein solcher Rundballen mit einem Durchmesser von 1,60 Metern zirka 300 kg wiegt, müssen mehrere Personen tätig gewesen sein. Zudem waren die Arme und speziell der Kopf durch Eisenstangen gesichert. Durch die mutwillige Sachbeschädigung sind sogar die daumendicken Eisenstangen verbogen worden und stellten nun eine Gefahr für dort spielende Kinder dar. Kameraden der Feuerwehr sicherten die Gefahrenpunkte. Dazu kommentiert die Feuerwehr: „Durch solche rücksichtslosen Sachbeschädigungen wird klar, dass der oder die Verursacher keine Wertschätzung gegenüber der Arbeit und des Engagement im Ehrenamt anderer zeigt. Ob die Strohpuppe noch zu reparieren ist steht noch nicht fest.“