Bargteheide : Randalen am Schulzentrum – Gemeinde sucht Lösung

Straftaten und Ruhestörungen am Schulzentrum in Bargteheide will die Polizei in Zukunft unterbinden.

11. September 2018, 15:41 Uhr

Bargteheide | Exzessiv feiernde Jugendliche machen schon seit Monaten der Stadt Bargteheide (Kreis Stormarn) zu schaffen. Zuletzt hatten sich am Samstag mehr als 100 Jugendliche und junge Erwachsene in der Nähe des Schulzentrums der Stadt versammelt. Es sei laut einer Polizeisprecherin zu Ruhestörungen und auch zu Angriffen auf Rettungssanitäter gekommen.

Da das Schulzentrum der Stadt immer wieder genutzt wird, war es von der Polizei bereits im Oktober 2017 zu einem gefährlichen Ort erklärt worden. Denn dort komme es bei den Treffen der Jugendlichen immer wieder zu Straftaten wie Raub, Einbruchsdiebstahl, Körperverletzung und auch Sachbeschädigung, so die Polizei.

Nach Angaben von Bargteheides Bürgermeisterin Birte Kruse-Gobrecht (parteilos) bemüht sich ein von der Stadt eingerichteter Arbeitskreis seit längerer Zeit um eine Lösung. „Wir nehmen das Problem durchaus ernst“, sagte die Bürgermeisterin der 16.000-Einwohner-Stadt im Kreis Stormarn am Dienstag. „Wir wollen aber das Gelände des Schulzentrums offen halten und nicht mit einem Zaun abschotten“, fügte sie hinzu.

Außerdem seien die feiernden und Alkohol trinkenden Jugendlichen kein spezifisches Problem von Bargteheide. „Überall wollen Jugendliche ihre Grenzen austesten“, so die Bürgermeisterin.

