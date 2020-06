Reinfeld : Ramsch – Rollmops – Revolution

Seit 1975 halten die Reinfeder „Rutenjungs“ eine deutsche Tradition ganz hoch – derzeit mit nötigem Abstand.

Frauke Schlüter

07. Juni 2020, 15:53 Uhr

Reinfeld | Konzentriert schauen die Spieler auf ihr Blatt. Jeweils vier haben sich um je einen Tisch im großen Saal im Gasthof Kalkgraben versammelt. Sie spielen Skat – das alte deutsche Kartenspiel, das vor über 200 Jahren im thüringischen Altenburg erfunden wurde und aus einer Mischung aus Tarock, L’ Hombre, Schafkopf und Solo entwickelt wurde. Es erfreut sich bis heute größter Beliebtheit, wenn die Zahlen auch – so wie in allen Vereinen – leicht rückläufig sind. Die Reinfelder „Rutenjungs“ treffen sich zwei Mal im Monat zum „Dreschen“ – und das schon seit 1975. Damals trafen sich 17 Teilnehmer, die Zahl wuchs rasch auf über 50 im Hochjahr 1981. Heute hat sich die Teilnehmerzahl bei rund 20 eingependelt – davon sind drei Frauen. 2017 vereinten sich die Rutenjungs mit der Gruppe „Mensch ärgere dich nicht“ und spielen nun gerne gemeinsam.

Drei Spieler gehören zum Skat. Ein Spieler gibt die Karten. Sie klopfen in Gasthäusern oder auch mal zu Hause im Garten oder im gemütlichen Wohnzimmer und heutzutage immer öfter virtuell im Internet Karten. Sie reizen, zählen, rechnen, stechen mit der Vorhand, der Mittelhand oder der Hinterhand. Der Schriftsteller Kurt Tucholsky beschrieb das Spiel so: „Wenn dem Deutschen so recht wohl ums Herz ist, dann singt er nicht. Dann spielt er Skat.“ Und „Loriot“ prägte den bei Skatspielern berühmten Satz: „Spielen – richtig verstanden – ist etwas Wunderschönes.“

Egal ob Grand, Farbspiel, Ramsch, Kiebitz, Rollmops, Durchmarsch, Revolution, bunter Hund oder direkt von der Hand – beim Skat gibt es viele Möglichkeiten, Punkte zu machen. „Das Wichtigste ist, dass man Spaß am Spielen hat“, sagt Ralf Rosenke, seit 21 Jahren begeisterter Skatspieler und Kassenwart der Rutenjungs. Skat sei etwas ganz Besonderes, weil jedes Spiel anders sei und jeder versuche, die meisten Punkte zu erlangen, die in einer Tabelle im Laufe des Jahres gesammelt werden. Es gibt über 2,7 Billiarden verschiedene Möglichkeiten, wie sich die 32 Karten im Spiel verteilen können. Da bleibt es bis zum Schluss spannend.

An jedem Spieleabend und am Ende des Jahres winken Preise für die besten Spieler. Aber so tierisch ernst dürfe man das Dreschen auch nicht nehmen, denn auch die Geselligkeit, die Kommunikation und die Gemeinschaft spielten eine große Rolle. Aus den Reinfelder Skatspielern seien längst Freunde geworden. Am Skattisch treten Beruf, Alter und Herkunft in den Hintergrund: „Am Tisch sind alle gleich.“ Skat sei ein Strategiespiel. Nur ein ganz geringer Teil habe mit Glück zu tun, so Ralf Rosenke.

Auge in Auge mit dem Spielpartner, seine Mimik deuten, reizen und stechen – das könne kein Skat im Internet wettmachen. Eine Prise Taktik und Überlegung dazu, ein Bierchen und ein Pläuschchen nebenbei – fertig ist ein perfekter Abend unter Freunden. An so einem Abend können binnen zwei Stunden schon mal 36 Spiele hintereinander geklopft werden. Rosenke: „Ein Spiel dauert meistens nur fünf Minuten.“ Skat ist ein Kulturgut, das von den Reinfelder Rutenjungs gepflegt und gehegt wird. Deutschlands liebstes Spiel (nach Fußball natürlich) ist seit 2016 Unesco-Kulturerbe.

Die Rutenjungs waren auch im vergangenen Jahr mit 23 Spieleabenden sehr aktiv. Den ersten Platz mit 25.012 Punkten konnte sich Skatbruder Gustav Ziprik sichern. Auf dem zweiten Platz landete mit 23.255 Punkten Skatschwester Margot Kuhlke, gefolgt von Franz Fischer mit 22.647 Punkten und somit dritter Sieger im Jahr 2019. Die Skatsparte des Betriebssportverbands aus Lübeck hatte den Skatclub Rutenjungs zu einem Vergleichskampf eingeladen. Die Reinfelder konnten mit besserem Kartenglück aufwarten und durften den Wanderpokal mit nach Hause nehmen. Nun gilt es, diesen 2020 bei einem erneuten Vergleichskampf zu verteidigen.

Wann das sein wird, ist wegen Corona noch unklar. Neben aller Geselligkeit spielt natürlich auch ein gewisser Ehrgeiz eine Rolle. Neue Mitglieder sind immer willkommen. Der jüngste Skatspieler der Karpfenstadt ist Mitte 30, der Älteste über 90 Jahre alt.

>Die Reinfelder Rutenjungs treffen sich jetzt wieder – mit Abstand – jeden ersten und dritten Mittwoch um 18.30 Uhr im Gasthof Kalkgraben an der B 75. Wer Interesse hat, kann gern vorbeischauen oder sich bei Ralf Rosenke unter 0170 / 817 7779 oder ralf@rosenke.de melden. Im Internet gibt es Informationen auf der Homepage www.rutenjung.de.