Ahrensburg : Radtour rund um Ahrensburg

ADFC bietet eine Feierabendtour in den Osten der Stadt.

von shz.de

03. Juni 2019, 13:52 Uhr

Ahrensburg | Wer am Mittwoch, 12. Juni, den Feierabend gemütlich, sportlich und zugleich gesellig in der Natur begehen möchte, hat dazu bei der Feierabendtour des ADFC Ahrensburg eine gute Chance. Die rund 28 Kilometer langen Tour führt diesmal mit dem Fahrrad durch den Osten von Ahrensburg. Start ist um 18 Uhr am Badlantic (Reeshoop 60).

Von dort aus geht es in Richtung Großhansdorf und auf dem Radwanderweg in Richtung Lütjensee. Über Waldwege und kleine Straße geht es dann zurück über Hoisdorf nach Ahrensburg. Die Tour dauert zirca zwei Stunden, eine kleine Trinkpause ist eingeplant. Alle „Muskeltreter“ und Pedelecfahrer sind eingeladen, mitzufahren. Anmeldung ist nicht erforderlich.

Die Teilnahme ist kostenlos, der ADFC Ahrensburg nimmt aber gerne Spenden an.