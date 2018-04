Radtour der Grünen durch Ahrensburg

„Was Ahrensburg bewegt“, unter diesem Motto veranstalten Bündnis 90 / Die Grünen Ahrensburg am kommenden Sonnabend, 28. April, für Groß und Klein ihre traditionelle 9. Fahrradtour. Diesmal ist bei der Ausfahrt durch die Schlossstadt Spitzenkandidatin Susanna Hansen mit dabei. Start für alle ist um 13 Uhr am Rondeel. Die Teilnahme ist – wie gehabt – kostenlos. Die Fahrradfahrt führt zu einer Auswahl von thematischen und baulichen Brennpunkten der Ahrensburger Politik. Diese sollen vor Ort in Augenschein genommen werden und dann dazu Fragen beantwortet sowie die Haltung der Grünen dazu näher erläutert werden. Vorsichtshalber: Bitte einen Ersatzschlauch und Fahrradflickzeug nicht vergessen! Sollte tatsächlich „richtig“ schlechtes Wetter sein, gibt es unter der Mobilfunknumnmer 0172/ 2664814 die Information, ob die Tour stattfindet. Im Anschluss gegen 16 Uhr findet auf der Terrasse des Peter-Rantzau-Hauses an der Manfred-Samusch-Straße 9 ein Zusammensein statt, bei der die ein oder andere Frage vertieft werden kann. Ein Grill steht zur Verfügung: Für die Verpflegung bitte selbst sorgen.