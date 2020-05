Eckhorstgymnasium Bargteheide : Radioprojekt kehrt aus Homeoffice zurück ins Studio

„Meine Schule, meine Musik, mein Schulradio“ – Radio Eckhorst (REB) beendet seine Corona-Sendereihe.

25. Mai 2020, 11:40 Uhr

Aus „Keine“ wird wieder „Meine Schule, meine Musik, mein Schulradio“ – Radio Eckhorst (REB) beendet die Corona-Sendereihe und geht zurück ins Studio. Was zunächst nur als kurze Unterbrechung gedacht war, hat sich zum zehnwöchigen Projekt mit täglichen kleinen Sendungen aus dem Home-Office entwickelt. Das Projekt „Keine Schule, meine Musik, mein Radio“ hat zahlreiche Fans in den sozialen Medien gewonnen. Mit der Rückkehr zum Präsenzunterricht zieht jetzt auch das Schulradio wieder in sein Studio. „Die Ausdauer und Begeisterung, mit der die Redaktion ihre fast täglichen Sendungen über so lange Zeit aufrecht erhalten hat, ist wirklich stark“, zieht Michael Schwarz, der das Radio-Team begleitet, stolz Bilanz. Die Redaktion hatte sich seit der Schulschließung Mitte März zu täglichen Skype-Konferenzen getroffen und ganz ohne persönlichen Kontakt jeden Tag von zuhause aus produziert. „Herausgekommen ist eine Strecke von Sendungen, die später einmal gut dokumentieren wird, wie Bargtheider Jugendliche die Zeit des Lockdowns erlebt haben“, berichtet Lenny Meier, der im Bundesfreiwilligendienst das Projekt unterstützt und begleitet hat. Was zunächst nur als kurzfristige Überbrückung geplant war, gewann von Woche zu Woche mehr Dynamik, bis dann auch das NDR-Fernsehen auf die jungen Radiomacher aus Bargteheide aufmerksam wurde und sie gleich in mehreren Sendungen begleitete. „Der Filmdreh bei uns zuhause unter den strengen Abstandsregeln war schon ganz besonders“, lacht Redaktionsleiterin Emma Barchanski, die wie ihre Redaktionskollegen aber froh ist, nun endlich wieder einmal in ihr geliebtes Radiostudio in der Schule zu dürfen. Der 10. Geburtstag des Schulradios, der Anfang Mai groß gefeiert werden sollte, soll auf jeden Fall nachgeholt werden.