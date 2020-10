Grosshansdorf : Rad-Park-Häuser noch gesperrt

Sicherheitsmängel verhindern Freigabe der seit einem Monat fertiggestellten Anlagen.

17. Oktober 2020, 15:25 Uhr

Großhansdorf | „Wenn man an den oberen Doppelstock-Parkern rüttelt, kann es passieren, dass die benachbarte Schiene von alleine ausfährt. Wer nicht aufpasst, kann sich schnell an den scharfkantigen Metallstreben verletzen. Diesen Sicherheitsmangel haben wir bei der Bauabnahme mit Vertretern der ausführenden Firmen festgestellt, und deshalb eine Nachbesserung verlangt”, sagte Bauamtsleiter Stefan Kroll, als er zusammen mit Großhansdorfs Bürgermeister Janhinnerk Voß erklärte, warum die seit Mitte September fertiggestellten Anlagen noch immer nicht für die Benutzung freigegeben sind.

Dass sich die Halterungen so leicht bewegen, liege am fehlenden Gefälle. Jetzt sollen in den nächsten Tagen an den betroffenen Stellen bis zu vier Zentimeter dicke Metallplatten eingebaut werden um das Problem zu lösen. Ein weiterer Grund für die noch nicht erfolgte Freigabe sei ein Standsicherheitsnachweis für die Dachkonstruktion der Anlagen. Diese werde aber jetzt von der Baufirma zeitnah eingereicht. „Das wurde uns versprochen. Wir bleiben dran und hoffen, dass bis Ende Oktober die Anlagen betriebsbereit sind”, teilte der Bürgermeister optimistisch mit.

Rund 430.000 Euro haben die insgesamt sechs überdachten Anlagen gekostet. Den Großteil übernahmen der Nahverkehrsverbund Schleswig-Holstein und öffentliche Förderfonds. Die Gemeinde Großhansdorf steuerte 72.000 Euro dazu.