Trittau : Rabatzmarken in der Wassermühle

Das Improvisationstheater kommt zum dritten Mal.

von shz.de

20. November 2018, 13:03 Uhr

Zum dritten Mal bringt das Improvisationstheater „Rabatzmarken“ am Freitag, 23. November ab 19.30 Uhr (Einlass 19 Uhr) die Gäste in der Wassermühle zum Staunen und Lachen: Sobald die Zuschauer Stichworte rufen, legen die „Rabatzmarken“ los und lassen herzliche, kuriose und ergreifende Geschichten, Szenen und Lieder aus dem Nichts entstehen. Gespielt wird für den Hut nach individuellem Ermessen – der Eintritt ist also frei!