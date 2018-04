Bad Oldesloe : Quality-Zeit abgesagt

Verein Klangstadt verärgert, weil die Stadt eigenes Public Viewing am Wahltag veranstalten will.

Die einlaufenden Wahlergebnisse mit Parteivertretern und einer interessierten Öffentlichkeit betrachten und locker diskutieren – also Public Viewing im Kultur- und Bildungszentrum (Kub) – das war das lange angekündigte Vorhaben des Vereins des Klngstdt e.V. Das alles am Tag der Kommunalwahl, 6. Mai, im Rahmen des so beliebten Sonn-Talks- Format „QualityZeit“.

„Als wir die Termine mit der Kub-Leitung und den anderen Vereinen fest gemacht haben, haben wir uns extra den Wahlsonntag im Kub reserviert – als schönes Thema für unseren Talk“, sagte „Quality-Zeit“-Erfinder und Moderator Christian Bernardy, der jetzt erfährt, „dass die Stadt eine eigenständige Veranstaltung auf dem Marktplatz im Anschluss an den verkaufsoffenen Sonntag plant. Dort will man ein Public Viewing veranstalten. Die Öffentlichkeitsarbeit der Stadt hat uns erklärt, dass sei schon immer so gewesen. Außerdem sei es wichtig, dass die Ergebnisse neutral präsentiert würden.

Das Hauptamt wolle diese eigenständige Veranstaltung mit Public Viewing selbstständig durchziehen. „Wieso man glaubt, dass wir die Ergebnisse nicht neutral präsentiert hätten, wenn wir den Parteien die Möglichkeit geben, direkt vor Ort dazu ein Statement abzugeben, erschließt sich mir tatsächlich nicht“, so Klngstdt-Vorsitzendee Patrick Niemeier. „Wenige Meter voneinander zwei Public Viewings ergibt keinen Sinn. Daher sagen wir schweren Herzens ab, weil wir diesen Konflikt gar nicht wollen. Wir bedauern, dass man hier nicht zusammenkommen konnte“, ergänzt Christian Bernardy.

„Für mich ist es auch einfach irgendwie gefühlt Ressourcenverschwendung auf Krampf in direkter Nachbarschaft auf dem Marktplatz ein Public Viewing aufzuziehen, anstatt gemeinsam eine Lösung zu finden, die als Kompromiss hätte funktionieren können. Eine moderne, zeitgemäße und im Vorwege auch unterhaltsame Präsentation inklusive informativem Talk wäre sicherlich für so manchen Bürger spannend gewesen, der mit einem Partyzelt auf dem Marktplatz inklusive einer Leinwand nicht so viel anfangen kann“, so Niemeier. Nachgeholt werden soll der Polittalk – dann mit frisch gewählten Stadtverordneten – auf dem Oldesloer Stadtfest am 3. Juni im Kulturhof.