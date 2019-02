Puppen im Ahrensburger Schloss

„Ein Königreich der Farben“ im Gartensaal.

15. Februar 2019, 13:09 Uhr

Ahrensburg | Im Ahrensburger Schloss sind am Sonntag, 24. Februar, um 16 Uhr die Puppen los. Einen Tag nach ihrem Auftritt in Reinbek (Sonnabend, 16 Uhr, im Schloss) gastiert das im Rahmen des Stormarner Figuren-Festivals die Bremer Bühne „Mensch Puppe“ mit der Kinderbuchadaption „Ein Königreich der Farben“ im Gartensaal. Das Besondere: Als Vorlage für das Königsschloss im Stück haben die Bremer das Ahrensburger Schloss für die Bühne nachgebaut. In dem Stück wird Prinzessin Gleichmuth angesichts der Langeweile in ihrem Königreich trübsinnig. Doch eines Tages springt plötzlich das aufgeregte Rot über die Wiese und kichert, lacht und singt. Die Prinzessin lernt das Rot kennen und auch das sanfte Blau und das freche Gelb. Doch dabei bleibt es nicht und am Ende entsteht eine neue Welt: „Ein Königreich der Farben“.

>Das Stück ist geeignet für Kinder ab drei Jahren und dauert 40 Minuten. Der Eintritt kostet fünf Euro, Karten gibt es im Schloss.