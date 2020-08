Internationaler Tag der Jugend : Psychologe Christoph Haberer: In Corona-Zeiten macht die Zukunft den Jugendlichen Angst

Im Interview berichtet der Leiter der Evangelischen Beratungsstelle über die Auswirkungen der Pandemie auf die Psyche von Jugendlichen.

Avatar_shz von Susanne Link

12. August 2020, 12:36 Uhr

Ahrensburg | Keine geregelte Schule, eingeschränkte Kontakte und platzende Zukunftspläne: Probleme, die Jugendliche während der Pandemie und den damit verbundenen Einschränkungen meistern müssen. Welche Sorgen und Nöte junge Menschen sonst noch haben, wie sie mit solchen Situationen umgehen und welche langfristigen Folgen das haben kann, darüber sprach Tageblatt-Volontärin Susanne Link mit dem Psychologen Christoph Haberer, dem Leiter der Evangelischen Beratungsstelle Stormarn für Erziehungs-, Familien- und Lebensfragen.

Privat

Herr Haberer, haben die Pandemie und die coronabedingten Beschränkungen auf Jugendliche andere Auswirkungen als auf andere Gruppen?Und wenn ja, welche?

Für Jugendliche stehen die Themen Ablösung, Identitätsfindung und erste Liebesbeziehungen an. Durch die starken Einschränkungen in den sonst üblichen Kontaktmöglichkeiten werden sie hier stark ausgebremst und haben oft das Gefühl, viel zu verpassen. Für Kinder ist die häusliche Geborgenheit wichtiger. Jugendliche wollen raus.



Wie gehen junge Menschen generell mit Krisensituationen um?

Das ist sehr unterschiedlich. Es gibt das Abtauchen und den Rückzug in Innerlichkeit oder virtuelle Welten. Es gibt aber auch die, die etwas ändern und Dinge anpacken wollen – siehe „Fridays for Future“. Da zeigen gerade Jugendliche viel Engagement und Veränderungswillen. Bei Corona gibt es diese Möglichkeit nicht. Da besteht das Engagement im Einhalten von Beschränkungsregeln. Und dieser Widerspruch ist schwer aufzulösen.

Welche Sorgen und Nöte hat die Jugend aufgrund der Corona-Pandemie?

Die Jugendlichen, die wir in der Beratungsstelle sehen, haben oft Probleme mit dem Wegfallen der geregelten Schule, der starken Einschränkung von Kontaktmöglichkeiten zu Gleichalt-rigen und dem Platzen von Zukunftsplänen für die Zeit nach der Schule. Der Wegfall von Tagesstruktur birgt die Gefahr, sich in der Welt der PC-Spiele zu verlieren. Die fehlende Rückmeldung durch Lehrer und Lehrerinnen beim weitgehend selbstständigen Lernen führt zu Unsicherheit in Bezug auf das eigene Leistungsvermögen und damit zu Angst vor Versagen. Generell ist eine Angst vor der Zukunft zu bemerken, weil völlig unklar ist, ob und wann es die Normalität, die wir kannten, wieder geben wird.

Wie gehen die Jugendlichen mit den corona-bedingten Beschränkungen, auch jene, die wieder gelockert wurden, um?

Wie schon gesagt gibt es die, die sich zurückziehen. Es gibt aber auch die, die ihrem Alter gemäß aufbegehren und die Regeln missachten – ein Blick aus dem Fenster der Beratungsstelle in Ahrensburg genügt, um dies festzustellen. Da mag ein Gefühl der Unverletzlichkeit wirksam sein – wir sind jung, uns kann nichts passieren – oder eben der Protest gegen das, was die Erwachsenen für richtig halten. Es gibt aber auch die, die sich an die Beschränkungen halten und jetzt froh sind, dass wieder mehr soziales Leben möglich ist.



Können Krisensituation, wie die Corona-Pandemie, langfristige Folgen für die Jugendlichen haben?

Das hängt davon ab, in welcher inneren Verfassung die Jugendlichen von der Krise und den Einschränkungen erwischt werden. Außerdem spielt das familiäre und soziale Umfeld eine wichtige Rolle. Psychisch stabile Jugendliche können sich anpassen und verlieren nicht so schnell das Vertrauen in ihre eigenen Stärken und die Gewissheit, schwierige Situationen meistern zu können. Für die wird die Zeit der Corona-Pandemie in vielen Jahren hoffentlich nur eine Episode von vielen sein. Für Jugendliche, die zu Beginn der Krise schon labil waren, besteht die Gefahr, dass die Verunsicherung und Zukunftsangst sich durch die nächsten Jahre ziehen und dass sie ihr Leben als junge Erwachsene nur schwer geordnet bekommen. Für diese Gruppe muss es Hilfsangebote geben, denn allein werden sie nicht klarkommen.