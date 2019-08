Heimspielauftakt : Przybecki will sich nicht blenden lassen

Zum ersten Heimspiel empfängt der VfL Lübeck-Schwartau in der 2. Handball-Bundesliga den VfL Gummersbach.

29. August 2019

Lübeck | Vor zwei Wochen bereits duellierten sich der VfL Lübeck-Schwartau und der VfL Gummersbach im DHB-Pokal. Die Schleswig-Holsteiner siegten gegen den Erstliga-Absteiger verdient mit 25:20. Morgen Abend (Anwurf 19.30 Uhr) treffen beide Teams nun zum ersten Heimspiel des VfL Lübeck-Schwartau in der 2. Handball-Bundesliga erneut in der Hansehalle aufeinander.

Greve lobt Ex-Team

Nicht zuletzt aufgrund der Pokalpleite schustert Torge Greve seiner ehemaligen Truppe die Favoritenrolle zu. „Unsere neu zusammengestellte Mannschaft benötigt noch Zeit. Das hat man zuletzt beim 25:25 gegen TuSEM Essen sehen. Gewisse Grundabläufe müssen erst noch erarbeitet werden“, erklärt Gummersbachs Coach, der sieben Jahre lang die Hansestädter trainiert hat und daher um die Schwere der heutigen Auswärtsaufgabe weiß.

„Lübeck-Schwartau hat ein gestandenes Team von hoher Qualität, da weiß jeder, was er zu tun hat. Für mich ist mein Ex-Club einer der Meisterschaftsfavoriten. Und nicht zuletzt auch aufgrund der überragenden Zuschauerunterstützung ist es mega schwer, in der Hansehalle etwas zu holen“, unterstreicht der gebürtige Rendsburger. Selbst Ausfälle von Leistungsträgern könne der VfL Lübeck-Schwartau kompensieren. „Das hat die Mannschaft ja im ersten Ligaspiel beim klaren Sieg in Krefeld untermauert“, so Greve.

Przybecki erwartet Spiel auf Augenhöhe

Piotr Przybecki will den Aussagen seines Trainerkollegen keine allzu große Bedeutung beimessen. „Es ist immer schön, wenn man Lob erhält. Ich denke aber, dass Torge damit versucht, den Druck von seiner Mannschaft zu nehmen, das ist legitim.“ Der Neu-Coach der Lübecker will sich nicht blenden lassen. „Gummersbach hat nach wie vor einen extrem starken Kader, viele individuell begabte Spieler. Ich erwarte daher ein Spiel auf Augenhöhe, in dem wir von der ersten bis zur letzten Minute konzentriert zu Werke gehen müssen. Gelingt uns das, ist aber auch erneut etwas drin für uns.“

Duo wieder im Training

Personell gesehen hat der Pole wohl zwei Optionen mehr als zuletzt. Während Pawel Genda und Nikola Potic weiterhin fehlen werden, stiegen Jan Schult und Thees Glabisch nach verletzungsbedingter Pause (Muskelfaserriss in der Bauchmuskulatur) Anfang der Woche wieder ins Training ein. „Beide machen Fortschritte; letztlich werden wir aber erst kurz vor dem Anpfiff wissen, ob es schon für ein paar Minuten Spielzeit reicht.“