Protokolle müssen aus dem Internet

Die Datenschützerin der Stadt hat die Verwaltung darauf hingewiesen, dass Protokolle und Sitzungsunterlagen nur noch fünf Jahre im Netz zu finden sein dürfen. „Bisher haben wir es so eingerichtet, dass man zehn Jahre zurück noch Protokolle und Unterlagen finden könnte. Das verletzt im Zweifel aber Persönlichkeitsrechte. Daher wird es jetzt so eingerichtet, dass diese Daten nur fünf Jahre lang verfügbar sind“, kündigte Hauptamtsleiter Malte Schaarmann im Hauptausschuss an.

„Könnte man nicht die entsprechenden Namen schwärzen“, fragte Maria Herrmann (SPD). „Kann man nicht generell die Namen im Protokoll weglassen? Es geht ja nur um die Frage und nicht darum, wer es gesagt hat“, würde ihr Parteikollege Hajo Krage noch einen Schritt weiter gehen. „Es gibt da keinen Diskussionsspielraum. Wir setzen das jetzt so um“, kam als strikte Antwort von der Verwaltung. Dass die in Protokollen erwähnten Personen einer Veröffentlichung ja zugestimmt hätten, ändere nichts an dem Umstand, führte Schaarmann weiter aus: „Auch das gilt nur für fünf Jahre.“