Stormarn : Protest und Forderungen

Rund 150 Menschen trotzen der Witterung bei der 1. Mai DGB-Kundgebung in Bargteheide.

Neben Transparenten, Plakaten und Fahnen waren in diesem Jahr Regenjacken und -schirme die wichtigsten Utensilien der Demonstranten bei der 1. Mai Kundgebung in Bargteheide. „Ich kann mich nicht erinnern, dass wir schon mal so schlechtes Wetter hatten“, sagte Heiko Winckel-Rienhoff , Vorsitzender des Deutschen Gewekrschafts Bundes (DGB) in Stormarn.

Rund 150 Menschen ließen es sich dennoch nicht nehmen, am „Tag der Arbeit“ für ihr Anliegen und ihre Rechte auf die Straße zu gehen. Für die musikalische Begleitung sorgten die Oldesloer Marching Band „Stormarn Magic“ und Samrock, die Lehrerband der Oldesloer „Schule am Masurenweg“. Dabei positionierte man sich vor allem deutlich gegen einen Rechtsruck. „Was der Rechtsausleger der CDU, Jens Spahn, über Hartz IV gesagt hat, war respektlos“, betonte Conny Töpfer, stellvertretenden Verdi-Landbezirksleiterin. „Bei den Betriebswahlen zeigte sich, dass rechte Gewerkschafter nicht erwünscht sind und keine Chance haben“, betonte sie weiter. Sie verdeutlichte außerdem die Wichtigkeit der Kommunal- und Kreiswahlen für Stormarn, weil sie eine direkte Einflussnahme vor Ort ermöglichen.

Das rief auch Bargteheides Bürgervorsteherin Cornelia Harmuth in ihrer Begrüßung in Erinnerung. „Bei keiner Wahl sind Wähler und Kandidaten so nah beieinander. Nutzen Sie am 6. Mai ihre Chance und gehen Sie wählen“, so die Bürgervorsteherin.