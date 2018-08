Projekte, Pferde und ein guter Blick von oben

Andreas Bitzer ist der einzige neue Bürgermeister im Amt Siek.

von shz.de

30. Juli 2018, 17:12 Uhr

Als einziger neuer Bürgermeister des Amtes Siek hat Andreas Bitzer in der Gemeinde Siek nach den Kommunalwahlen im Frühjahr am 12. Juni sein Amt angetreten. „Bürgermeister zu werden, war immer meine Motivation, in die Kommunalpolitik einzusteigen“, berichtet der 45-Jährige. Der Schulleiter einer berufsbildenden Schule in Neumünster mit 2900 Schülern, die in 50 verschiedenen Berufen ausgebildet werden sowie 130 Lehrkräften, wohnt seit dem Jahr 1994 in Siek und begann sich 2009 für die Kommunalpolitik zu interessieren.

„Ich habe zunächst viele Gemeindevertreter- und Ausschusssitzungen besucht, weil ich interessiert war, wie Beschlüsse über Straßen, Baugebiete usw. zustande kommen.“ Am Ende der Recherche trat er in die CDU ein und wurde bei der vorigen Wahl 2013 erstmals aufgestellt und zum 1. stellvertretenden Bürgermeister gewählt.

„Schon damals habe ich viele Stimmen bekommen, das hat mich motiviert“, berichtet Bitzer. In diesem Jahr holte die CDU die absolute Mehrheit und er wurde Bürgermeister. Trotzdem setzt er bei wichtigen Beschlüssen auf Konsens: So wurde nach vielen Planungen, die wieder verworfen wurden, der Standort für den Kindergarten und die Feuerwache an der Hauptstraße nun einstimmig gefasst. Das Projekt ist eines von mehreren, die in den nächsten Jahren auf dem Programm stehen. Auch der Bau des neuen Bauhofs neben Edeka steht an. In diesem Monat sollen die Bauanträge eingereicht werden. Mit der Fertigstellung der Kita und der Feuerwache rechnet Bitzer im zweiten Quartal 2020. „Wahrscheinlich wird der Bauhof zuerst fertig, weil B- und F-Plan schon stehen, während sie für die Wiese an der Hauptstraße erst aufgestellt werden müssen“, erklärt er. Insgesamt wird mit etwa sechs Millionen Euro Ausgaben gerechnet. Und obwohl das Dorf durch das Gewerbegebiet finanziell gut dasteht, werden wohl Kredite aufgenommen werden müssen. „Von jedem Euro Gewerbesteuern bleiben nur 30 Cent bei uns wegen der Amts- und der Kreisumlage. Es macht aber auch Sinn bei der guten Zinslage über 30 Jahre zu finanzieren, denn die Gebäude werden deutlich länger stehen.“ Schwierig könnte die Suche nach Handwerkern werden, da die alle gut ausgelastet sind.

Zudem stehen auch die Sanierung der Hauptstraße, der Neuen Straße sowie die Verbindungsstraße von Meilsdorf nach Ahrensfelde an.

„Idealismus gehört dazu“, sagt Bitzer, der in Großhansdorf aufgewachsen ist und jetzt mit seiner Partnerin Anja Diekmann ein hübsches Doppelhaus in Siek bewohnt.

Auch für seine vielfältigen Hobbys findet der gut organisierte Pädagoge, der ursprünglich mal Bauingenieur an der Technischen Universität Harburg studiert und auch eine Ausbildung zum Zimmermann absolviert hat, noch genügend Zeit. Mal bewegt sich Andreas Bitzer auf dem Rücken seiner Pferde beziehungsweise fährt Kutsche oder er hebt ab mit seinem Motorschirm und schaut sich Stormarn von oben an. Zudem ist er seit seinem 16. Lebensjahr aktives Mitglied der Feuerwehr, deren Gemeinschaft und Zuverlässigkeit er schätzt.