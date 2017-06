Projekt mit Profi-Musikern

vergrößern 1 von 1 1 von 1

Kinder für ein Instrument zu begeistern und ihr Interesse an klassischer Musik zu wecken, das hat sich das Musische Forum Bargteheide auf die Fahne geschrieben. Das Projekt wendet sich an Schulkinder der zweiten Klassen. In diesem Jahr beteiligt sich erstmals die Waldorfschule daran, sodass jetzt alle Grundschüler in Bargteheide mitmachen können.

Im Fach Musik steht dabei zunächst Instrumentenkunde auf dem Stundenplan. In einem zweiten Schritt stellen Dozenten des Musischen Forums unter der Leitung der Musiklehrer den Kindern verschiedene Instrumente vor. Jedes Kind kann in diesem so genannten Instrumentenkarussell fünf Instrumente ausprobieren, die zuvor im Unterricht besprochen wurden.

Zum Abschluss erlebten die Kinder am Donnerstag in der Carl-Orff- und der Johannes-Gutenberg-Schule zwei Konzerte mit 13 Musikern des Lüneburger Sinfonieorchesters in einer Kammerbesetzung. Die Profi-Musiker spielten dabei die „9. Sinfonie der Tiere“. Dabei erklangen alle Instrumente, die zuvor vorgestellt wurden. Ein Schauspieler erklärte die Handlung. Der Komponist hatte sein Stück extra für eine kleinere Besetzung umgeschrieben. Die Instrumente stellte das Musische Forum zur Verfügung. Unter Anleitung der Musiker konnten die Kinder sie nach dem Konzert ausprobieren.

Wegen des Unwetters konnten die Kinder der Emil-Nolde-Schule nicht wie geplant am Konzert in der Orff-Schule teilnehmen. „Das Konzert holen wir für sie im kommenden Jahr nach“, erklärt Ivan Neykov, Geigenlehrer beim Musischen Forum und Mitorganisator des Projekts. Er ist den Sponsoren dankbar, die es ermöglicht haben.

Die Finanzierungslücke von 1850 Euro deckten der Lions Club, die Sparkassenstiftung, die Stiftung für Bargteheide und die Friedrich-Wilhelm-Raiffeisen-Stiftung der Bargteheider Raiba. Die Schüler haben so nur 3 Euro für ihre Teilnahme bezahlt. Einen Großteil der Kosten hat das Honorar des Orchesters verschlungen, das gleichwohl für einen Freundschaftspreis auftrat.

Die Musiker des Forums verzichten auf einen Großteil ihrer Gage. Sie machen gegen Erstattung ihrer Fahrtkosten mit. „So konnten wir erstmals mit einer schwarzen Null abschließen“, freut sich Neykov. „Wir hoffen, dass sich das Projekt in den kommenden Jahren weiter verstetigt“, sagt Musiklehrerin Stefanie Steinbuck. Es soll zu einem festen Bestandteil des Bargteheider Musiklebens werden. Dafür sind weitere Sponsoren nötig. Wer dabei helfen möchte, kann sich ans Musische Forum wenden.