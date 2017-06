Programm-Umstellung: Fachdienst geschlossen

Sieben Tage bleibt der Fachdienst Soziale Hilfen in der Stadtverwaltung geschlossen. In der nächsten Woche von Montag 27., bis Donnerstag, 29. Juni, sowie in der Woche darauf von Montag 3., bis Mittwoch, 5. Juli. Fragen zu Wohngeld- und Grundsicherung sowie die Sachbearbeitung für Asylangelegenheiten sind zwischendurch nur am Freitagvormittag möglich. An den anderen Tagen ist nur der städtische Sozialdienst ist besetzt. Was nicht heißt, dass die Fachdienst-Mitarbeiter nicht da wären. Im Gegenteil, sie werden vermutlich sogar Überstunden machen.

Grund ist eine Programm-Umstellung auf ein neues Verfahren zur Berechnung und Auszahlung von Sozialleistungen. In den sieben Tagen ohne Publikum müssen die Mitarbeiter alle Daten per Hand in das neue Programm eingeben. Für die bisher benutzte Software hat der Hersteller den Support eingestellt, so dass ein Wechsel notwendig war. Obwohl sich Ahrensburg für das neue Programm des gleichen Herstellers entschied, riet der von einer automatischen Datenübernahme im System ab. Das würde so viel Kuddelmuddel erzeugen, dass die Nachbearbeitung aufwändiger wäre, als die Daten gleich neu einzugeben. Wie heißt es so schön auf der Prosoz-Seite: „In unserer Position als Marktführer für die Bereiche Arbeit, Soziales, Kinder- und Jugendhilfe, Bauen und Ordnung verstehen wir uns als fachlichen Vorreiter, der mit den Anwendern die Entwicklung neuer Lösungen und Trends für die kommunale Verwaltung im 21. Jahrhundert vorantreibt.“



>Wer Infos zu Wohngeld, Grundsicherung oder Asyl braucht, kann sich unter der Rufnummer (04102) 770 einen Termin geben lassen.

