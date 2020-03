Musiker in der Corona-Krise : Profi-Jazzer Ingolf Burkhardt probt ins Leere hinein

Dem Jazz-Trompeter aus Hammoor hofft in der Corona-Warteschleife auf Solidarität für Clubs und Kollegen.

Avatar_shz von Patrick Niemeier

26. März 2020, 20:12 Uhr

Hammoor | Weltweit unterwegs auf großen und kleinen Bühnen, immer neue Projekte und Studioaufnahmen: Berufsmusiker sind ständig unterwegs. Doch jetzt ist plötzlich Pause, der Kultur- und Veranstaltungsbereich von 100 auf null ausgebremst.

Das hat radikale Konsequenzen für alle Beteiligten, die damit ihr Geld verdienen. So auch für Ingolf Burkhardt aus Hammoor, der mit zu den bekanntesten zeitgenössischen Jazztrompetern zählt. Seit vielen Jahren spielt er für die NDR Bigband, aber auch für andere Musiker und natürlich in seinen eigenen Projekten, wie „Jazul“. Jetzt ist Burkhardt mit seiner Familie eine lange Zeit zusammen in Hammoor – ungewohnt.

Verzweifeln wird er nicht

„Im Gegensatz zu vielen Musikerkollegen oder Menschen im Veranstaltungsbereich habe ich mit dem NDR wirklich so richtig Glück“, sagt der Wahlstormarner, der eigentlich aus dem Schwabenland kommt.

Der NDR macht sich viele Gedanken, hat gut reagiert, es entstehen ständig neue Ideen und Projekt, was man machen könnte. Da ist so manches in Planung, wenn auch noch nicht spruchreif. Ingolf Burkhardt

Sorgen um Kollegen und kleine Clubs

„Aber natürlich fallen sehr viele Auftritte weg. Was das finanziell bedeutet, muss ich niemandem erzählen. Doch auch da geht es anderen Musikern schlechter. Um die mache ich mir wirklich auch Sorgen.“ Ebenso sorge er sich um Veranstalter und vor allem um kleine Musikclubs und Kulturlocations. „Wie viele von denen wird es nicht mehr geben, wenn das alles vorbei ist? Es gibt Clubs, die bekommen wenig oder gar keine staatliche Förderung“, so Burkhardt.

Es ist für die gesamte Kultur- und Musikbranche keine gute Zeit. Ingolf Burkhardt, Jazzmusiker

Diese seien auf Publikum und Veranstaltungen angewiesen. „Hier überlegen wir nun, ob wir im Herbst – wenn das alles hoffentlich weitergeht – ein Benefizkonzert geben, damit die Leute zurückkommen, damit der Club richtig voll wird. Manche leben auch hauptsächlich von der Gastro, die jetzt auch geschlossen ist. Es ist für die gesamte Kultur- und Musikbranche keine gute Zeit“, sagt er.

Solidarität für schlechter gestellte Kollegen

Wichtig sei die Solidarität, so dass diejenigen, die noch gute Einnahmen haben oder abgesichert sind, schauen, ob sie anderen mit Projekten helfen können. Wichtig sei es, nicht aus den Augen zu verlieren, dass diese Zeit vorüber gehen werde.

Es wird irgendwann wieder Konzerte geben und Auftritte. Das ist ja klar. Ingolf Burkhardt

Es gelte nun, die Zeit bis dahin so zu überbrücken, dass möglichst viele Clubs und Musiker dann noch mit dabei sein können.

Zeit zum Üben

Er selbst nutze die Zeit zum Üben. „Ich übe ja eh viel, und momentan halt noch ein wenig mehr. Jetzt kann man auch mal Sachen proben, zu denen man vielleicht sonst nicht so gekommen ist“, so der bekannte Jazztrompeter.

Patrick Niemeier

Ins Leere hinein proben

„Ich muss allerdings sagen, dass ich normalerweise ziemlich zielgerichtet übe, also auf ein konkretes Projekt hin oder ein konkretes Konzert.“ Aktuell sei es schon so, dass man irgendwie in die Leere hinein probt. Denn wann es weitergehe, wisse ja niemand so genau. „Manche Sachen wie die Kieler Woche wurden bereits verschoben, andere Veranstaltungen noch nicht. Was mit der ,Jazz Baltica’ Ende Juni ist, weiß man noch nicht. Aktuell hoffen wir alle, dass sie stattfinden kann – aber wenn es nicht geht, dann geht es nicht“, sagt Burkhardt.

Weiterlesen: Jazz Baltica 2020: Programm-Highlights für das Sommer-Festival am Strand

Auch seine Tochter Ella gehört mittlerweile zu den bekannteren Jazz-Nachwuchskünstlerinnen im Lande. Mit ihr musiziert er aktuell nun zusammen im musikalischen „Home Office“ sozusagen. „Vielleicht nehmen wir auch eine Kleinigkeit auf. Langweilig wird uns hier nicht. Auch ansonsten ist ja immer was zu tun“, sagt er.

Distanz im Norden einfacher

Er sei durchaus insgesamt in einer komfortableren Situation, als viele andere Mitmenschen. „Wir haben einen großen Garten. Es geht uns gut“, sagt er. Und das mit der Kontaktsperre, das sei auf dem Land in Norddeutschland sicherlich etwas einfacher als in süddeutschen Städten.